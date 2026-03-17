विराट-अभिषेक शर्मा नहीं, एबी डिविलियर्स ने इस स्टार को बताया T20 क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी

AB de Villiers Picks T20 Grestest Player: अब तक का सबसे महान T20 खिलाड़ी कौन है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एबी डिविलियर्स से बेहतर और कौन हो सकता है - जो खुद इस खिताब के दावेदारों में से एक हैं? इस महान दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी ने कई लीगों में और क्रिकेट खेलने वाले सभी बड़े देशों में खेला है. वह उस मशहूर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे जिसमें क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल थे. IPL में, उनका मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों से हुआ. फिर भी, जब अब तक के सबसे महान T20 खिलाड़ी को चुनने की बात आई, तो डिविलियर्स ने एक गेंदबाज़ को चुना.

"अब तक का सबसे महान T20 खिलाड़ी कौन है?" डिविलियर्स ने कहा. "यह एक विवादित... नहीं, विवादित नहीं, बल्कि एक दिलचस्प जवाब होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वह जसप्रीत बुमराह हैं. लेकिन तब नहीं, जब वह मुझे गेंदबाज़ी कर रहे हों."

"बस उनकी निरंतरता. 20 ओवर के किसी भी चरण में गेंदबाज़ी करने और दबाव में विकेट लेने की उनकी क्षमता - नई गेंद से, पुरानी गेंद से, आप जो भी कहें. सुपर ओवर - आप उन्हें गेंद थमा दें; वह आपको मैच जीता देंगे. यही हैं जसप्रीत बुमराह," उन्होंने आगे कहा.

इस बीच, पाकिस्तान क्रिकेट के सीनियर चयनकर्ता और पूर्व तेज़ गेंदबाज़ आकिब जावेद ने शनिवार को कहा कि तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह का गेंदबाज़ी एक्शन अनोखा है, जो बल्लेबाज़ों को लय में आने नहीं देता. लेकिन उन्होंने अजीब तरीकों से इस भारतीय तेज़ गेंदबाज़ की तुलना उस्मान तारिक से कर दी, जो हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले एक मिस्ट्री स्पिनर हैं.

"आप इस पूरे T20 वर्ल्ड कप को देखें - इसमें सिर्फ एक ही गेंदबाज़ हैं बुमराह. उनका एक्शन सामान्य नहीं है और उनका गेंदबाज़ी एक्शन अलग है, इसलिए वह बल्लेबाज़ों को लय पकड़ने या बहाव में आने नहीं देते. मैं तो तेज़ गेंदबाज़ी के उस्मान तारिक हैं."

आकिब की इन फुटेज पर सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने काफी आलोचना की; उनमें से कई लोगों ने बुमराह और उस्मान के बीच की इस तुलना का मजाक भी उड़ाया.