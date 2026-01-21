Under 19 WC 2026: वैभव सूर्यवंशी नहीं, 18 साल के ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने इतनी गेंदों में ठोका अंडर 19 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक

Will Malajczuk Smashed Fastest Century of Under 19 WC History: अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 के ग्रुप-ए मुकाबले में एक रोमांचक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज ने जापान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज विल मलाजचुक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया. जापान टीम के द्वारा दिए गए 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए युवा मलाजचुक ने केवल 51 गेंदों में शतक लगाकर यह उपलब्धि हासिल की और आईसीसी मेंस अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.

उन्होंने अपनी 55 गेंदों की पारी में कुल 102 रन बनाए, जिसमें 12 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 185.45 रहा, जिसने मैच पर मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत कर दी.

मलाजचुक ने अपने साथी सलामी बल्लेबाज नितेश सैमुअल के साथ मिलकर जापानी गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए केवल 15.3 ओवरों में 135 रनों की विस्फोटक साझेदारी की. हालांकि, एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मलाजचुक आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था. नितेश सैमुअल 60 रन बनाकर नाबाद रहे और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 8 विकेट से आसानी से जीत लिया.

इससे पहले, जापान की टीम ने ह्यूगो केली की जुझारू नाबाद 79 रनों की पारी की बदौलत 8 विकेट पर 201 रन का स्कोर खड़ा किया था. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नादेन कूरे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए.