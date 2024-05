कोहली-रोहित नहीं बल्कि इस बल्लेबाज के फैन हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम

Who are Babar Azam's favourite batsmen: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) यूं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और केन विलियमसन को (Virat Kohli, Rohit Sharma, and Kane Williamson are World Class Batter) वर्ल्ड क्लास बैटर मानते हैं लेकिन उनका फेवरेट बल्लेबाज इन बल्लेबाजों में से कोई नहीं है. रमीज राजा के शो में बाबर ने उस खिलाडी के नाम के बारे में खुलासा किया है जिसके वो फैन रहे हैं. बाबर ने शो में कोहली और रोहित का नाम नहीं लिया है. पाकिस्तान के कप्तान ने शो में कहा कि, "मैं शुरू से ही एबी डिविलियर्स का फैन रहा हूं और भी भी हूं." एबी को लेकर बाबर ने कहा, " मैं उसकी बल्लेबाजी के स्टाइल को कॉपी करता था. जब भी मैं उसकी बल्लेबाजी देखता तो उसके जैसा ही बैटिंग करने की कोशिश करता था. मैं प्रैक्टिस के दौरान उसके शॉट को मारने की कोशिश करता था. वो कैसे शॉट मारता है, कैसे बैठकर मारता है, उसकी बल्लेबाजी की कॉपी किया करता था. मैं उसकी बल्लेबाजी को देखकर काफी कुछ सीखा हूं." (Babar Azam fan of AB de Villiers)

वहीं, टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है. इस बार बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान खिताब जीतने की कोशिश करेगा. 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. (Pakistan Squad For T20 World Cup 2024)

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. अबरार अहमद, आजम खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, सईम अयूब और उस्मान खान पहली बार टी-20- वर्ल्ड कप खेलेंगे. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम: (Pakistan squad For T20 World Cup)

बाबर आजम (कप्तान), अबरार अहमद, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सईम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान

टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ग्रुप: (T20 World cup 2024 Group)

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, यूएसए

ग्रुप बी- इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान

ग्रुप सी- न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी

ग्रुप डी- साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, नेपाल