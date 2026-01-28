अभिषेक शर्मा नहीं, टी-20 वर्ल्ड कप में यह बल्लेबाज बनाएगा सबसे ज्यादा रन, डेल स्टेन की भविष्यवाणी

Dale Steyn predicts leading run-scorer for T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है. इस बड़े टूर्नामेंट से पहले पूर्व दिग्गज अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है और उस खिलाड़ी का ऐलान किया है जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज होगा. स्टेन ने अभिषेक शर्मा का नाम नहीं लिया है. पूर्व दिग्गज के अनुसार टी-20 वर्ल्ड कप में इस बार साउथ अफ्रीका के क्विटंन डीकॉक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होंगे.

दरअसल, एक फैन के साथ बातचीत करते हुए स्टेन ने सोशल मीडिया पर क्विटंन डीकॉक के नाम का ऐलान किया. फैन ने उनसे सवाल किया और पूछा कि वह कौन सा बल्लेबाज होगा जो इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाएगा. स्टेन ने बिना किसी हिचक के क्विंटन डी कॉक का नाम लिया.

I'm going with QDK! — Dale Steyn (@DaleSteyn62) January 27, 2026

अक्टूबर 2025 में T20I टीम में लौटने के बाद से, डी कॉक जमकर खेल रहे हैं. न्यू चंडीगढ़ में दूसरे T20I में, उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में शानदार 90 रन बनाए, और अपने जाने-पहचाने पारंपरिक स्ट्रोकप्ले पर भरोसा करते हुए एक मुश्किल चेज़ को आसान बना दिया था. इसके बाद उन्होंने उस सीरीज़ के आखिरी मैच में 35 गेंदों में एक और तूफानी 65 रन बनाए, जिससे यह साबित हुआ कि खेल से दूर रहने के समय ने उन्हें मानसिक रूप से तरोताज़ा किया है.

क्विंटन डी कॉक ने अपने टी20 इंटरनेशनल में अबतक 100 मैच खेलकर 2771 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 140.02 का रहा है. क्विंटन डी कॉक ने अपने टी-20 इंटरनेशनल में एक शतक औऱ 18 अर्धशतक जमाए एशिया में डीकॉक ने 39 T20I मैच खेलकर 1124 रन बनाए हैं, एशियाई धरती पर डीकॉक ने 9 अर्धशतक ठोके हैं.