कल रात ही उससे बात हुई, मेरी बेटी तो नहीं आएगी, लेकिन हमें सच जानने का हक- फ्लाइडेंट की मां

महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजित पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया. इस क्रैश में जान गंवाने वाले पांच लोगों में युवा फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी शामिल थीं. एनडीटीवी से बात करते हुए पिंकी की मां ने जो बातें कहीं, वे किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला देने वाली हैं. पिंकी की मां ने सिसकते हुए बताया कि हादसे की पिछली रात ही उनकी बेटी से बात हुई थी. पिंकी बहुत खुश थी और अपनी ड्यूटी को लेकर उत्साहित थी. मां बोली, "उसने मुझे बताया था कि वह अजित पवार के साथ पहले बारामती जा रही है और वहां से उसे नांदेड़ जाना है. मुझे क्या पता था कि वह अपनी मंजिल पर नहीं, बल्कि हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही है."

"यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी अब नहीं रही"

हादसे की खबर पिंकी के परिवार तक किसी आधिकारिक सूचना से नहीं, बल्कि टीवी स्क्रीन के जरिए पहुंची. मां ने बताया, "जब टीवी पर खबर देखी कि अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई. मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कैसे हो गया."

मां की मांग: "हमें सच जानने का हक है"

एक तरफ जहां मां का दिल अपनी बेटी के जाने के गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी हैं. उन्होंने इस पूरे हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पिंकी की मां का सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? उन्होंने कहा, "मेरी बेटी तो अब वापस नहीं आएगी, वह हमसे बहुत दूर चली गई है. लेकिन हमें यह जानने का पूरा हक है कि यह हादसा कैसे हुआ. इसकी तह तक जाना जरूरी है."

पिंकी: वो बेटी जिसने पूरे किए मां के सपने

पिंकी की मां ने उसे याद करते हुए कहा कि वह केवल उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनके संघर्षों की साथी थी. उसने अपनी मेहनत से अपनी मां का हर सपना पूरा किया था.

