कौन हैं सह पायलट शांभवी पाठक, अजित पवार के साथ बारामती प्लेन क्रैश में गंवाई जान

Ajit Pawar Plane Crash News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ, उसकी सह पायलट कैप्टन शांभवी पाठक थीं. शांभवी कैप्टन सुमित कपूर इस वीएसआर वेंचर्स के लीयरजेट 45 (VT-SSK) का संचालन कर रही थीं. कैप्टन शांभवी पाठक चार सालों से इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से विमानन की पढ़ाई की और बाद में 2018 से 2019 के बीच न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी में उड़ान प्रशिक्षण प्राप्त किया.शांभवी ने वायुसेना बाल भारती स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 2018 में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की.

उन्होंने न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकादमी में कठिन कॉमर्शियल ट्रेनिंग पूरी की. शांभवी को 2018 से 2019 के बीच न्यूजीलैंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (NZ CAA) और भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से कामर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) हासिल किया. शांभवी ने फिर मुंबई विश्वविद्यालय से वैमानिकी, विमानन और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातक 2022 में पूरा किया. उन्होंने फ्रोजन एटीपीएल (एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस) प्राप्त किया. उन्होंने मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब में सहायक उड़ान ट्रेनर के तौर पर कार्य किया, जहां उनके पास उड़ान प्रशिक्षक रेटिंग (ए) थी. विमान हादसे में शांभवी पाठक, अजित पवार समेत पांच लोगं की मौत हो गई.

शांभवी पाठक का करियर

स्पाइसजेट लिमिटेड से विमानन सुरक्षा (AVCEC) मार्च 2022 में जारी

जॉर्डन एयरलाइन ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन से जेट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ए320 - फरवरी 2022 में की

न्यूजीलैंड के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAA) से नवंबर 2019 में जारी वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) से जनवरी 2019 में जारी अंग्रेजी भाषा प्रवीणता स्तर 6

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से मई 2020 में जारी वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस

मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड से फ्लाइंग ट्रेनर रेटिंग

दुर्घटनाग्रस्त विमान दिल्ली स्थित निजी विमानन कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का था, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी और यह विमान पट्टे और विमानन परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.कंपनी के मालिक कैप्टन विजय सिंह और कैप्टन रोहित सिंह हैं. इससे पहले 14 सितंबर 2023 को मुंबई हवाई अड्डे पर इसी कंपनी का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

