अजित दादा के निधन पर फूट-फूटकर रोईं सुप्रिया सुले, पूरा पवार परिवार बारामती में दिखा गमगीन

अजित पवार के निधन के बाद उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले फूट-फूटकर रो रही हैं. अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी. सुप्रिया उन्हें हमेशा दादा कहकर ही पुकारती थीं. गौरतलब है कि अजित पवार का आज बारामती जाते वक्त प्लेन हादसे में निधन हो गया था. उनके साथ विमान में क्रू मेंबर सहित कुल 5 लोग सवार थे. सभी की इस दुर्घटना में मौत हो गई.

सुप्रिया अपने बड़े भाई अजित पवार के निधन के बाद भाभी सुनेत्रा पवार के साथ बारामती पहुंच गई हैं. भाई के निधन के बाद उनकी आंखों का आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था. वो वहां खड़े एक बुजुर्ग से गले लगकर रो रही थीं. बुजुर्ग सुप्रिया को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं. वीडियो में दिवंगत अजित पवार के रिश्तेदार काफी गमगीन दिख रहे थे.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में कई जगहों पर एनसीपी (अजित) और एनसीपी (शरद) गुट मिलकर चुनाव लड़े थे. दोनों परिवारों में नजदीकियां बढ़ रही थीं. अपनी मौत से पहले अजित पवार भी परिवार के बीच मजबूत रिश्तों के संकेत देते रहे थे. माना जा रहा था कि जल्द ही दोनों दल एक हो जाएंगे.

अजित पवार के निधन के बाद पूरे बारामती में गम का माहौल है. बाजार बंद है. महाराष्ट्र में अजित पवार के सम्मान में तिरंगा आधा झुका दिया गया है और तीन दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है. सुप्रिया सुले ने अजित पवार के शरद पवार से अलग होने के बाद भी कभी भी तल्ख लहजे का प्रयोग नहीं किया था. वो हमेशा उनका सम्मान करती थीं. दोनों भाई-बहन का रिश्ता काफी मजबूत था.