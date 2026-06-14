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नीतीश कुमार रेड्डी ने मां की खातिर रोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीता फैंस का दिल

अफगानिस्तान के खिलाफ नीतीश ने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उन्होंने शतकीय पारी खेलने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी का विकेट लिया.

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नीतीश कुमार रेड्डी ने मां की खातिर रोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीता फैंस का दिल
Nitish Kumar Reddy Press Conference

भारतीय टीम ने शनिवार को पहले वनडे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया. मैच के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा काम किया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है. दरअसल, नीतीश प्रेस कॉफ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी उनकी मां का फोन आ गया. नीतीश ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में रोकते हुए मां का फोन उठाया और उन्हें 5 मिनट बाद दोबारा फोन करने की बात कही. इसके बाद भारतीय ऑलराउंडर ने पत्रकारों से माफी मांगते हुए कहा कि उनके लिए इस कॉल को उठाना जरूरी था. नीतीश का यह अंदाज सोशल मीडिया पर फैंस को खूब पसंद आया.

एक फैन ने नीतीश की तारीफ करते हुए लिखा, "हर खिलाड़ी की जिंदगी की असली कप्तान मां होती है." एक अन्य फैन ने लिखा, "दुनिया इंतजार कर सकती है, प्राथमिकता मायने रखती है." वहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी नीतीश का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए लिखा, "मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतजार कर सकती है, लेकिन मां का कॉल बिल्कुल नहीं."

नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में गेंद से शानदार रहा. नीतीश ने 4 ओवर के स्पेल में 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उन्होंने शतकीय पारी खेलने वाले रहमानुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी का बड़ा विकेट चटकाया. बारिश से प्रभावित मुकाबले में अफगानिस्तान की पूरी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाकर सिमटी.

गेंदबाजी में भारत की ओर से डेब्यूटेंट गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने 3-3 विकेट चटकाए. भारतीय टीम ने 195 रनों के लक्ष्य को 22.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया. शुभमन गिल ने 66 गेंदों में 84 रनों की दमदार पारी खेली और वह नाबाद रहे. वहीं, केएल राहुल ने नाबाद 39 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 34 रनों का योगदान दिया.

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