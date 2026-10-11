भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का बड़ा दांव, 3 साल बाद फिन एलन की वापसी, ओपनिंग छोड़ निभाएंगे नई भूमिका

भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए ब्लैक कैप्स ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. विस्फोटक ओपनर फिन एलन की तीन साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है. 4 नवंबर से शुरू होने जा रही सीरीज के लिए लॉकी फर्ग्यूसन, रचिन रवींद्र और टिम सीफर्ट भी टीम का हिस्सा है. वनडे सीरीज के बाद दोनों देश टेस्ट सीरीज में भी भिड़ेंगे. ऐसे में खिलाड़ियों के वर्कलोड को मैनेज करने के मकसद से न्यूज़ीलैंड ने अलग-अलग स्क्वाड का ऐलान किया है. हालांकि, इस सीरीज के दौरान फिल एलन एक नई भूमिका में नजर आएंगे और कोच ने खुद इसकी पुष्टी की है.

आखिरी दो वनडे में सात नए खिलाड़ी

मिचेल सैंटनर भारत के खिलाफ वनडे में टीम की अगुवाई करेंगे. पहले तीन वनडे के बाद सात खिलाड़ी, जो टेस्ट सेटअप का भी हिस्सा हैं, वो आखिरी दो वनडे मैचों के लिए सात नए खिलाड़ी टीम में शामिल होंगे. रेड-बॉल खिलाड़ी तीसरे मैच के बाद वेलिंगटन के लिए रवाना होंगे, वेलिंगटन के लिए रवाना होंगे, ताकि 19 नवंबर को बेसिन रिज़र्व में होने वाले पहले टेस्ट मैच की तैयारी कर सकें. रवींद्र, जो कंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ पिछली T20I सीरीज़ से बाहर हो गए थे, उन्हें शुरुआती तीन वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है.

एलन, फर्ग्यूसन और साइफर्ट को आखिरी दो 50-ओवर के मैचों के लिए टीम में जगह दी गई है. एलन और फर्ग्यूसन आखिरी बार 2023 में वर्ल्ड कप के दौरान वनडे मैचों में खेले थे, जबकि साइफर्ट ने आखिरी बार 18 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था. ज़ैक फॉल्क्स, विल ओ'रूर्के और बेन सियर्स सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे क्योंकि वे अभी भी चोट से उबर रहे हैं.

फिन एलन को लेकर बनाया खास प्लान

फिन एलन ने 2020 के बाद से लिस्ट ए क्रिकेट में ओपनिंग के अलावा किसी और नंबर पर बैटिंग नहीं की है. टी20 में एलन और टिम साइफर्ट कीवी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं, लेकिन ब्लैक कैप्स वनडे में टीम इस आक्रामक जोड़ी को तोड़ने पर विचार कर रही है. भारत सीरीज के लिए टीम की घोषणा के बाद हेड कोच रॉब वाल्टर ने इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि एलन को मिडिल ऑर्डर में भेजने से 'ब्लैककैप्स' को अहम मिडिल ओवर्स में "गेम पर असर डालने" और ज्यादा रन बनाने में मदद मिल सकती है.

क्रिकइन्फो के अनुसार, टीम की घोषणा के बाद वाल्टर ने कहा,"इस बात की संभावना कम है कि वे (एलन और साइफर्ट) एक साथ ओपनिंग करेंगे. हमने फिन के लिए मिडिल ऑर्डर में एक अलग भूमिका सोची है. जाहिर है, गेम पर असर डालने की उनकी क्षमता को देखते हुए हम इस विकल्प को आज़माना चाहते हैं."

वाल्टर ने आगे कहा,"50 ओवर के क्रिकेट में, गेम के बीच में स्पिनरों या पांचवें या छठे बॉलर पर अटैक करने का मौका होता है. इसलिए, हां, हम फिन के साथ इस पर विचार करेंगे. जाहिर है, हम जानते हैं कि वह कितने आक्रामक बल्लेबाज हैं, और 50 ओवर का क्रिकेट थोड़ा अलग होता है. वह 50 ओवर के क्रिकेट से अनजान नहीं हैं. उन्होंने निश्चित रूप से काफी क्रिकेट खेला है, लेकिन यह उनके लिए थोड़ी नई भूमिका है."

एलन के बैटिंग ऑर्डर में नीचे आने की संभावना को देखते हुए, डेवोन कॉनवे के सीफ़र्ट के साथ ओपनिंग करने की सबसे ज़्यादा संभावना है. और जब कॉनवे पहले तीन वनडे के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए चले जाएंगे, तो निक केली को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

वॉल्टर ने आगे बताया कि इस बदलाव के पीछे का मकसद मिडिल ओवरों में गेम को आक्रामक तरीके से खेलना है, क्योंकि एलन एक बेहतरीन पावर-हिटर हैं. वॉल्टर ने कहा,"हम असल में यह देखना चाहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो गेम को अपने हाथ में ले और आक्रामक खेल दिखाए." "तो, यह कोई लापरवाही भरा फैसला नहीं है, क्योंकि अगर यह इतना आसान होता, तो हर कोई ऐसा करता. लेकिन 50-ओवर के क्रिकेट में एक तरह का बदलाव आया है, खासकर जब पिच अच्छी हो, तो 25-40 ओवर का खेल बहुत अहम हो जाता है, जबकि उस समय रिंग के बाहर एक अतिरिक्त फ़ील्डर होता है."

रॉब वाल्टर ने यह भी बताया कि यह बातचीत T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुई थी, और बैटर ने ऑकलैंड एसेस के कोच रॉब निकोल से भी मिडिल-ऑर्डर रोल के लिए ज़्यादा पावर जेनरेट करने के बारे में बात की थी. वॉल्टर ने कहा,"यह बातचीत T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही हुई थी." "और मुझे ठीक से याद नहीं कि वह मेरे पास आए थे या मैं उनके पास गया था, लेकिन हम दोनों शायद एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे. मुझे पता है कि एसेस में रॉब निकोल ने भी उनसे इस बारे में बात की थी."

ऐसा है वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड

दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन

तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन

चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई

पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई

न्यूज़ीलैंड का वनडे स्क्वाड:

पहले तीन वनडे के लिए: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

चौथे और पांचवें वनडे के लिए: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

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