भारत के तेज़ गेंदबाज़ आकाश दीप का मानना ​​है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन गेंदबाज़ी यूनिट ने ठीक-ठाक काम किया, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि भारतीय टीम हैगली ओवल की परिस्थितियों का और बेहतर फायदा उठा सकती थी. न्यूजीलैंड की टीम एक समय 110 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक वे 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन तक पहुंच गए. उन्होंने आखिरी सेशन में सिर्फ एक विकेट खोकर 115 रन बनाए.

दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश ने कहा,"कुल मिलाकर यह काफी अच्छा रहा, लेकिन हम और बेहतर कर सकते थे. फिर भी, मुझे लगता है कि यह ठीक है."

भारतीय तेज गेंदबाज़ ने बताया कि पहले और दूसरे सेशन में परिस्थितियां अलग-अलग थीं. इस वजह से उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और बहुत ज्यादा मूवमेंट की कोशिश करने के बजाय, सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने पर ध्यान देना पड़ा. उन्होंने कहा,"आज पिच थोड़ी ताजा थी, जिससे हमें काफी मदद मिली. लेकिन पहले सेशन में थोड़ी नमी थी, इसलिए गेंद उतनी तेज गति से नहीं आ रही थी और बल्ले के किनारे से लगकर गेंद विकेटकीपर या स्लिप तक नहीं पहुंच पा रही थी."

जब गेंद से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करना मुश्किल हो गया, तो भारत ने ब्रेक के बाद धैर्य और सटीकता के साथ गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस रणनीति का फायदा मिला और उन्हें 3 विकेट मिले. आकाश ने बताया,"लंच के बाद हमने सही जगह पर गेंदबाजी करने का फैसला किया. हमारी योजना सही एरिया में गेंद डालने और धैर्य के साथ खेलने की थी. हमने ऐसा ही किया और हमें 3 विकेट मिल गए."

इस तेज गेंदबाज को यह भी लगा कि वेलिंगटन की पिच के मुकाबले हैगली ओवल की पिच पर लंबे समय तक मदद मिल सकती है. वेलिंगटन में पिच शुरुआत में हरी-भरी दिख रही थी, लेकिन वहां तेज गेंदबाज़ों को लंबे समय तक कोई खास मदद नहीं मिली थी. आकाश ने माना कि जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती गई, गेंदबाजी करना और भी मुश्किल होता गया. ऐसे में उनका ध्यान बल्लेबाजों पर हमला करने के बजाय, रन रेट को नियंत्रित करने और मुकाबले में बने रहने पर आ गया.

उन्होंने कहा,"जैसे-जैसे गेंद पुरानी होती है, बल्लेबाज़ों के लिए खेलना आसान हो जाता है और हमारे लिए मुश्किल. हम बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो सकते क्योंकि हमें रनों पर लगाम लगानी होती है. हमें खेल में बने रहना होता है, टेस्ट क्रिकेट में यही सबसे ज़रूरी है."

इस तेज गेंदबाज ने आगे कहा,"पिछले मैच में विकेट काफी हरा-भरा था. उसके बाद, यह एकदम सपाट हो गया. एक तेज गेंदबाज़ के लिए यह सोचना हैरानी की बात है कि जब विकेट इतना हरा-भरा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है. यह विकेट शायद तेज गेंदबाज़ों के लिए ज्यादा बेहतर हो. यह उनके लिए लंबे समय तक मददगार साबित होगा."

न्यूजीलैंड में लगभग एक महीना बिताने के बाद, आकाश को लगा कि भारतीय गेंदबाजों ने वहां के हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया है. खास तौर पर, उन्हें समझ आ गया है कि यहां गेंद को अपने घरेलू मैदानों की तुलना में थोड़ा आगे डालना जरूरी है. उन्होंने कहा,"शुरुआत में हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमारी गेंद की लंबाई थोड़ी पीछे रह रही थी. लेकिन अब हम यहां काफी समय से हैं, इसलिए हमें यहां के हालात की आदत हो गई है. यहां ढलने के लिए हमारे पास काफी समय था. इसलिए, सही लंबाई ढूंढना अब उतना मुश्किल नहीं है."

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