WTC 2025: भारत-पाकिस्तान को पीछे छोड़ WTC पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड ने कर दिया बड़ा उलटफेर, अब इस नंबर पर पहुंची

New Zealand WTC 2025 Latest Points Table: वेस्टइंडीज की दूसरी पारी सिर्फ 128 रनों पर सिमट गई. न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 56 रन चाहिए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए डेवोन कॉन्वे ने 22 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाए और केन विलियमसन ने 12 गेंदों में 16 रन बनाकर जीत पक्की की.

WTC Latest Points Table 2025

New Zealand WTC 2025 Latest Points Table: न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को वेलिंगटन में दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ पर नौ विकेट से बड़ी जीत हासिल करके आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है. इस जीत से न्यूजीलैंड को 12 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स मिले और अब कीवी टीम स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर आ गई है. इस जीत के साथ ही 2021 की चैंपियन टीम न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और भारत को पीछे छोड़ दिया है. न्यूजीलैंड का अब जीत-हार का प्रतिशत 66.67 है, जबकि टॉप पर चल रही ऑस्ट्रेलिया (100 प्रतिशत) और दूसरे स्थान पर चल रही साउथ अफ्रीका (75 प्रतिशत) ही उनसे आगे हैं.

मैच की बात करें तो वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस जीत में जैकब डफी की शानदार गेंदबाजी ने अहम योगदान दिया, जिन्होंने इस मैच में पांच विकेट लेकर सीरीज में दूसरा फाइव-विकेट हॉल पूरा किया.

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी सिर्फ 128 रनों पर सिमट गई. न्यूजीलैंड को जीत के लिए सिर्फ 56 रन चाहिए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए डेवोन कॉन्वे ने 22 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाए और केन विलियमसन ने 12 गेंदों में 16 रन बनाकर जीत पक्की की. यह न्यूजीलैंड की 2025–27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की पहली जीत है. वहीं, वेस्टइंडीज इस चक्र में खेले सात में से छह मैच हार चुका है और अभी भी जीत से दूर है.

मैच की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी चुनी और वेस्टइंडीज को पहली पारी में 205 पर आउट कर दिया. ब्लेयर टिकनर ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन कंधा चोटिल होने के कारण वह आगे मैच नहीं खेल सके. न्यूजीलैंड की पहली पारी में भी कुछ झटके लगे, लेकिन कॉन्वे (60) और मिशेल हे (61) की पारी ने टीम को 73 रनों की बढ़त दिला दी.

दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की टीम लड़खड़ा गई. तीसरे दिन सुबह थोड़ी देर टिकने के बाद एक गलत रन लेने में ब्रैंडन किंग रन आउट हुए, और इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई. शाई होप, कप्तान रोस्टन चेज़, फिर हाज और जस्टिन ग्रीव्स भी आउट हो गए.

डफी और रे की गेंदबाजी के सामने पूरी पारी बिखर गई. आखिरी विकेट ओजे शील्ड्स का गिरने के साथ डफी ने अपना पांचवां विकेट पूरा किया. इसके साथ ही कैरेबियाई पारी केवल 128 रनों पर सिमट गई. छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम और कॉनवे ने सात ओवर में 26 रन जोड़े. इसके बाद, लाथम आउट हुए, लेकिन कॉन्वे और विलियमसन ने बिना किसी परेशानी के मैच जीत लिया.
 

India, Pakistan, New Zealand, Cricket
