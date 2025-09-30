विज्ञापन
NEP vs WI: नेपाल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा कारनामा कर विश्व क्रिकेट को किया हैरान

Nepal Team beat West Indies Create History: नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, हमारा लक्ष्य क्लीन स्वीप करने की है. नेपाल-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मंगलवार को है.

Nepal Team beat West Indies in 2nd T20 Create History
Nepal Team beat West Indies in 2nd T20 Create History
  • नेपाल ने वेस्टइंडीज़ को टी20 सीरीज में 90 रनों से हराकर इतिहास में पहली बार पूर्ण सदस्य टीम पर जीत दर्ज की
  • नेपाल की टीम ने टी20 में किसी पूर्ण सदस्य के खिलाफ सीरीज जीत कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है
  • नेपाल के मोहम्मद आदिल आलम ने 24 रन देकर चार विकेट लिए, जो उनके टी20 करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नेपाल ने वेस्टइंडीज को रिकॉर्ड 90 रनों से हराकर टी-20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. दोनों के बीच अभी एक मुकाबला बाकी है. नेपाल (Nepal Win T20 Series vs WI) ने शनिवार को दो बार के विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज के साथ पहली बार खेला और 19 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो आईसीसी के किसी पूर्ण सदस्य पर उसकी पहली जीत है. सोमवार का नतीजा और भी शानदार रहा. नेपाल ने आसिफ शेख और संदीप जोरा के करियर के सर्वश्रेष्ठ 60 रनों की मदद से 173-6 का स्कोर बनाया, जिसके बाद वेस्टइंडीज़ 17.1 ओवर में 83 रनों पर ढेर हो गई. मोहम्मद आदिल आलम ने अपने नौवें टी-20 में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट लिया.

नेपाल ने बना दिया क्रिकेट इतिहास में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड (Nepal Team World Record vs WI)

नेपाल क्रिकेट टीम पहला ऐसा एसोसिएट देश बन गया है जिसने किसी आईसीसी फुल मेम्बर टीम से किसी भी फॉर्मेट में कोई सीरीज जीता है और इस कारनामें के साथ ही नेपाल टीम ने क्रिकेट इतिहास का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. कुल 12 फुल मेम्बर देश हैं जिन्हें आईसीसी से टेस्ट क्रिकेट की मान्यता हासिल है और उसमें वेस्टइंडीज भी शामिल है और आईसीसी के एसोसिएट मेम्बर देश 98 हैं जिसमें नेपाल का नाम भी दर्ज है.

दूसरे दर्जे की वेस्टइंडीज़ टीम ने सीरीज में अपने पांचवें खिलाड़ी, 19 वर्षीय लेग स्पिनर जिशान मोटारा का डेब्यू कराया और एक बार फिर  कम टोटल स्कोर पर पहुंच गई. जुलाई में, किंग्स्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम 27 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, जो पुरुषों टीम के टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर था. सोमवार को 83 रनों का स्कोर टी20 में किसी सहयोगी टीम के खिलाफ किसी पूर्ण सदस्य टीम का सबसे कम स्कोर था, जो 2014 टी20 विश्व कप में इंग्लैंड द्वारा नीदरलैंड के खिलाफ बनाए गए स्कोर से पांच रन कम था. नेपाल की 90 रनों की जीत टी20 में किसी पूर्ण सदस्य के खिलाफ किसी सहयोगी टीम की रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत थी.

वेस्टइंडीज के कप्तान अकील होसेन ने कहा, "हमारे लिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है. अगर आप यहां खुद को मानक बनाने की कोशिश करते हैं और उस स्तर की बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो आपको आईने में देखने और खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या आप वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं." होसेन के दो विकेटों की बदौलत नेपाल का स्कोर 43-3 हो गया, फिर शेख और जोरा ने मिलकर 11 ओवर में 100 रन बना दिए.

सलामी बल्लेबाज शेख ने 47 गेंदों पर नाबाद 68 रन बनाए और जोरा ने 39 गेंदों पर पांच छक्कों की मदद से 63 रन बनाए. वेस्टइंडीज़ के केवल तीन खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुँच पाए, जिनमें जेसन होल्डर का 21 रन सबसे ज़्यादा रहा. नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने कहा, "हम बहुत खुश हैं. टेस्ट खेलने वाले देश के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी. यह हमारे लिए दुनिया को अपना क्रिकेट और प्रतिभा दिखाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है. पिछले दो-तीन सालों से हम जिस तरह से खेल रहे हैं, उससे बहुत सारी निगाहें हम पर टिकी हैं. हमारा लक्ष्य क्लीन स्वीप करने की है." नेपाल-वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मंगलवार को है.

(PTI इनपुट के साथ)

