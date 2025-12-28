विज्ञापन
'अगर भगवान मुझे एक इच्छा पूरी करने का मौका दें', नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली को लेकर बताई अपनी ख्वाहिश

Navjot Singh Sidhu Wish for on Virat Kohli: भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसे फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं.

Navjot Singh Sidhu big Statement on Virat Kohli
  • नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवान से विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की इच्छा व्यक्त की है
  • सिद्धू ने इंस्टाग्राम पर कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर एक भावुक पोस्ट साझा की है
  • विराट कोहली ने इस साल मई में 123 टेस्ट मैचों के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था
Navjot Singh Sidhu on Virat Kohli: साल 2025 के अंत में भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है और बताया है कि अगर अगर भगवान मुझे एक इच्छा पूरी करने का मौका दें तो वो विराट कोहली की टेस्ट में वापसी चाहेंगे. दरअसल, नवजोत सिंह सिद्धू ने विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है.सिद्धू के पोस्ट ने फैन्स के बीच हलचल पैदा कर दी है. फैन्स भी सिद्धू की ख्वाहिश को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. सिद्धू का यह पोस्ट काफी पसंद किया जा रहा है. 

शनिवार को पोस्ट करते हुए सिद्धू ने लिखा

"अगर भगवान मुझे एक विश पूरा करने का मौका देते, तो मैं कहता कि कोहली को उनके रिटायरमेंट से वापस लाओ और उनसे टेस्ट क्रिकेट खिलवाओ.1.5 अरब लोगों के देश को इससे ज़्यादा खुशी और उत्साह किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी. उनकी फिटनेस 20 साल के लड़के जैसी है,वह खुद 24 कैरेट सोने के हैं. " भारत के पूर्व ओपनर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. 
विराट कोहली ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, और 12 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने 123 टेस्ट खेलने के बाद अपने शानदार रेड-बॉल करियर को अलविदा कहा, जिसमें उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल रहे. 

कोहली पिछले साल ही T20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके थे, बारबाडोस में भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने संन्यास लिया था, टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद, भारत के पूर्व कप्तान अब सिर्फ एक फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, और उनका पूरा ध्यान वनडे इंटरनेशनल पर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली ने अपने बल्ले से धमाका किया था. कोहली के नाम अब वनडे में 53 शतक दर्ज हो गए हैं. इसके अलाला घेरलू क्रिकेट विजय हजारे में भी विराट के बल्ले से धुआंधार शतक निकला था. अब कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे. 

