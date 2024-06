IND vs PAK: भारत के खिलाफ मिली हार के बाद बीच मैदान में रो पड़े नसीम शाह, VIDEO

Naseem Shah cried in field: सांस रोक देने वाले मुकाबले में रोहित एंड कंपनी पाकिस्तान को 6 रन से मात देने में कामयाब रही. भारत की तरफ से दिए गए 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विपक्षी टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन ही बना सकी. मैच के आखिरी पलों में नसीम शाह ने कुछ एक अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी पाकिस्तान की टीम को जीत नहीं दिला सके.

भारत के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली हार के बाद नसीम शाह अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाए और बीच मैदान में ही बैठ गए. यही नहीं जब वह शाहीन अफरीदी के साथ ग्राउंड से बाहर जा रहे तब उन्हें अपने हाथों से आंखों से निकलते आंसुओं को पोछते हुए देखा गया. इस दौरान ग्रीन टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने जब उन्हें ढाढ़स बंधाया तब जाकर कहीं वह शांत हुए.

Naseem Shah is in tears after losing to India. It's not his fault because he gave 100%. I must say, shame on Mohsin Naqvi.

#PakvsInd pic.twitter.com/Hp2pjaYCUb