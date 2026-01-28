T20 WC 2026: "अरे पाकिस्तान, मत आओ": भारतीय वर्ल्ड कप विजेता ने मोहसिन नकवी को दी चेतावनी

Krishnamachari Srikkanth on Mohsin Naqvi T20 WC 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने राजनीतिक फायदे के लिए भड़काऊ बयान देकर बार-बार क्रिकेट को राजनीति से मिलाया है. नकवी का लेटेस्ट ड्रामा तब सामने आया जब उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है, बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए, जिसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसने अपने मैच श्रीलंका जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करने की मांग की थी. अब नकवी को 1983 में भारत के साथ वर्ल्ड कप जीतने वाले कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपनी टीम को ग्लोबल इवेंट में न आने दें.

भारत को T20 वर्ल्ड कप टाइटल के लिए पक्का दावेदार माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि यह टूर्नामेंट सबकॉन्टिनेंट में हो रहा है. इसलिए, श्रीकांत ने पाकिस्तान टीम से वही करने को कहा है जिसका इशारा नकवी ने किया था और भारत का दौरा करने से मना कर दें, नहीं तो उन्हें क्रिकेट के मैदान पर बुरी तरह पीटा जाएगा.

"पिछले मैच में, भारत ने 15 ओवर में 209 रन बनाए. इस मैच में, उन्होंने 10 ओवर में 150 रन बनाए. यह देखकर, कई टीमें कह सकती हैं 'नहीं, हम नहीं आ रहे हैं. आप कप अपने पास रख सकते हैं'," श्रीकांत ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा. "अरे पाकिस्तान, मत आओ. तुम्हारा आदमी मोहसिन नकवी इसके बारे में बात कर रहा है - मत आओ. तुम्हारी पिटाई होगी. कोलंबो में मारा गया छक्का मद्रास में गिरेगा.

सावधान रहो. सबसे अच्छा ऑप्शन है दूर रहना. कोई बहाना ढूंढो और मत आओ. ये लड़के उन्हें बुरी तरह पीटेंगे. यह दुनिया की हर क्रिकेट टीम को एक खतरनाक सिग्नल देगा. T20 क्रिकेट में इस तरह की हिटिंग - मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा."

नकवी के T20 वर्ल्ड कप से संभावित वापसी का इशारा करने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी. टीम की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि टीम को अभी तक T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं मिली है, और सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार है. लाहौर में एक मीटिंग में नक़वी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और कोचों को बताया, "हम सरकार की सलाह का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार हमें जो भी करने को कहेगी, हम वही करेंगे. अगर वे नहीं चाहते कि हम वर्ल्ड कप में जाएं, तो हम उनकी बात मानेंगे."