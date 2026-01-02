विज्ञापन
Mustafizur Rahman: मुस्तफिजुर रहमान ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज, विश्व क्रिकेच भी चौंका

Mustafizur Rahman World Record: बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने शुक्रवार को सिलहट में बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे तेज तेज गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

Mustafizur Rahman World Record, Fastest Pacer to 400 Wickets: बांग्लादेश के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने शुक्रवार को सिलहट में बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैच के दौरान टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे तेज तेज गेंदबाज बनकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया.

मुस्तफिजुर रहमान को टी20 में अपने 400 विकेट लेने के लिए एक विकेट की जरूरत थी और उन्होंने शुक्रवार को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सिलहट टाइटन्स के कप्तान मेहदी हसन मिराज को आउट करके इसे हासिल कर लिया. मुस्तफिजुर रहमान टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज का रिकॉर्ड तोड़ा है.

मुस्तफिजुर ने अपने 315वें मैच में 400 टी20 विकेट पूरे किए. तेज गेंदबाजों में सबसे कम मैचों में 400 टी20 विकेट लेने का रिकॉर्ड इससे पहले पाकिस्तान के वहाब रियाज के नाम था, जिन्होंने 335 मैचों में ऐसा किया था. 

मुस्तफिजुर रहमान टी20 में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने वहां तक ​​पहुंचने के लिए 320 मैच खेले थे. मुस्तफिजुर रहमान से आगे केवल अफगानिस्तान के स्पिन किंग राशिद खान हैं, जिन्होंने 289 मैचों में ऐसा किया है.

