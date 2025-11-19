मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश की क्रिकेट इतिहास में हो गए अमर, जो आज तक कोई नहीं कर पाया, उन्होंने वो कर दिखाया

Mushfiqur Rahim, Most Matches For Bangladesh in Tests: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. यानी कि उनसे पहले बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 100 मैच खेलने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था और न मौजूदा समय में कोई है.

शेर ए बांग्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रहीम ने हासिल की विशेष उपलब्धि

मुशफिकुर रहीम ने यह विशेष उपलब्धि आयरलैंड के साथ जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में शेर ए बांग्ला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरते हुए हासिल की है. 2005 से खबर लिखे जाने तक 38 वर्षीय क्रिकेटर ने बांग्लादेश की तरफ से 100* टेस्ट मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 183 पारियों में 38.04 की औसत से 6354 रन निकले हैं.

A landmark moment in Bangladesh's cricketing history as Mushfiqur Rahim becomes the first player to feature in 100 Tests 🎉 pic.twitter.com/kwWn4Ff3ro — ICC (@ICC) November 19, 2025

रहीम के नाम टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज है. यहां एक मैच की एक पारी में खेली गई 219 रनों की पारी उनकी सर्वोच्च पारी है. वहीं बात करें उनके विकेटकीपिंग के बारे में तो यहां उन्होंने अबतक 112 कैच और 15 स्टंमपिंग किए हैं.

बांग्लादेश की तरफ से सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी

100 - मुशफिकुर रहीम

75 - मोमिनुल हक

71 - शाकिब अल हसन

70 - तमीम इकबाल

61 - मोहम्मद अशरफुल

57 - तैजुल इस्लाम

56 - मेहदी हसन मिराज

52 - लिटन दास

50 - हबीबुल बशर

50 - महमूदुल्लाह रियाद

