भारतीय टीम के वो 5 क्रिकेटर जिन्होंने धमाकेदार अंदाज में किया करियर का आगाज, लेकिन अब वापसी के लिए तरस रहे

मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों का डंका बज रहा है. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. उनके बेहतरीन प्रदर्शन को देख लगता है कि वह जल्द ही इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं. इन खिलाड़ियों में हर्ष दुबे और वैभव सूर्यवंशी का नाम सबसे ऊपर नजर आता है. कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं. जिन्होंने अतीत में अपने बेहतरीन खेल से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था. हालांकि, घरेलू क्रिकेट जैसा प्रदर्शन वह इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रख पाए. नतीजन अब वह नाकामियों के अंधेरे में गुम हो गए हैं. बात करें उन 5 होनहार खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने करियर का आगाज तो धमाकेदार तरीके से किया मगर मौजूदा समय में वह इंटरनेशनल से दूर हैं और वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

पृथ्वी शॉ

लिस्ट में पहला नाम देश के होनहार खिलाड़ी पृथ्वी शॉ का आता है. 26 वर्षीय शॉ ने अपने क्रिकेट करियर का आगाज तो काफी शानदार तरीके से किया. मगर शुरुआती प्रदर्शन को वह लंबे समय तक इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रख पाए. नतीजन टीम से वह बाहर चल रहे हैं. मौजूदा समय में एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी टीम में दस्तक दे रहे हैं. ऐसे में उनके वापसी का डगर काफी मुश्किल नजर आ रहा है.

मयंक अग्रवाल

मयंक अग्रवाल का भी इंटरनेशनल डेब्यू काफी शानदार रहा. उन्होंने देश के लिए 21 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. मगर एक बार जब वह ट्रैक से उतरे तो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके. नतीजन टीम से वह बाहर चल रहे हैं. उनकी मौजूदा उम्र 34 साल और 276 दिन है. टीम में युवा खिलाड़ियों की भरमार को देखते हुए बेहद कम संभावना नजर आ रही है कि वह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर पाएंगे.

उमरान मलिक

घाटी के इस तेज तर्रार गेंदबाज को भविष्य का स्टार माना जाता था. अपनी दनदनाती गेंद से उन्होंने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया था. लाइन लेंथ पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से वह जल्द ही टीम से बाहर भी हो गए. इसके अलावा मलिक के साथ इंजरी भी एक समस्या रही. फिलहाल वह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं और वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

ईशान किशन

भारतीय टीम के होनहार विकेटकीपर खिलाड़ी ईशान किशन को कौन नहीं जानता है. वह भारतीय टीम की तरफ से वनडे के एक मुकाबले में 200 रन बनाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं. इसके बावजूद वह इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किशन के बाहर होने के कई कारण हैं. जिसमें मानसिक थकान की वजह से ब्रेक लेना, घरेलू क्रिकेट न खेलना और चोटें शामिल है. फिलहाल वह टीम में दोबारा दस्तक देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सरफराज खान

सरफराज खान का भी नाम इन्हीं खिलाड़ियों की लिस्ट में आता है. घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन करते हुए सरफराज खान भारतीय टीम तक पहुंचे में कामयाब हुए थे. मगर लंबे समय तक वह वैसा ही प्रदर्शन इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रख पाए. नतीजन वह टीम से बाहर हैं और वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

