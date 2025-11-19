विज्ञापन
शेख हसीना की तरह ये प्रधानमंत्री भी हुए थे दोषी साबित, जानें किन्हें सुनाई गई सजा-ए-मौत

Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. हसीना से पहले भी कई प्रधानमंत्रियों को दोषी करार दिया गया है.

शेख हसीना को मौत की सजा

Sheikh Hasina Death Penalty: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है. देश में हुई हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के मामले में उन्हें बांग्लादेश की एक ट्रिब्युनल कोर्ट ने दोषी करार दिया. अब शेख हसीना के प्रत्यपर्ण को लेकर डिमांड तेज हो चुकी है, बांग्लादेश लगातार भारत पर इसके लिए दबाव बना रहा है. पिछले करीब एक साल से शेख हसीना भारत में हैं. हालांकि शेख हसीना पहली पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हैं, जिन्हें ऐसी सजा सुनाई गई हो. इससे पहले कई प्रधानमंत्रियों और देश के मुखियाओं को ऐसी सजा सुनाई जा चुकी है. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन शामिल है. 

बांग्लादेश में सुनाई गई सजा 

बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मौत की सजा सुनाई गई है. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना कठोरतम सजा की पात्र हैं, जबकि इसी मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व आईजीपी ममून पर नरमी बरती गई, उन्हें महज पांच साल की सजा सुनाई गई.

इन प्रधानमंत्रियों पर भी चले मुकदमे

  • जुल्फिकार अली भुट्टो (पाकिस्तान): देशद्रोह के लिए मौत की सजा (1979)
  • नजीब रजाक (मलेशिया): भ्रष्टाचार के लिए 12 साल की कैद (2019 में सजा सुनाई गई)
  • इमरान खान (पाकिस्तान): भ्रष्टाचार के लिए 10 साल की जेल
  • यंगलक शनाशा (थाईलैंड): भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करा
  • नवाज शरीफ (पाकिस्तान): भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार
  • एहद ऑलमर्ज (इजरायल): रिश्वतखोरी के लिए दोषी करार दिए गए

मौत की सजा पाने वाली दूसरी पीएम बनीं हसीना

शेख हसीना पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है. ऐसा पहले किसी भी महिला पीएम के साथ नहीं हुआ. वहीं प्रधानमंत्रियों को मौत की सजा के मामले में वो दूसरे नंबर पर आती हैं. उनसे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को ऐसी सजा सुनाई गई थी. भुट्टो ने 1973 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान पर बतौर पीएम काम किया. हालांकि 1979 में मौत की सजा सुना दी गई. उन पर देशद्रोह का आरोप था. भुट्टो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें फांसी दी गई. 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी में फांसी दी गई थी. अब उनके बाद शेख हसीना के खिलाफ ऐसा फैसला आया है, ऐसे में अगर बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस लाने में कामयाब रहती है तो हसीना को फांसी की सजा हो सकती है. 
 

