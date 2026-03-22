Mumbai Indians Playing XI Prediction: नए ‘अवतार’ में नजर आएंगे रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस के इन 11 धुरंधरों पर रहेंगी नजरें, आपका फेवरेट कौन?

Mumbai Indians Playing 11: जैसे-जैसे आईपीएल 2026 का आगाज होने का समय निकट आ रहा है वैसे ही मुंबई इंडियंस टीम को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है. 5 बार IPL का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस इस बार बेहतरीन खेल दिखाकर छठी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगी. फैंस को एक बार फिर टीम से काफी उम्मीदें हैं, यकीनन टीम में उन उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी काबिलियत है. अभी सबसे बड़ी चर्चा जिस बात पर हो रही है, वह है टीम में रोहित शर्मा की भूमिका. पिछले कुछ सीज़न्स में, देखा गया है कि उन्हें अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने नियमित रूप से पारी की शुरुआत भी नहीं की. लेकिन इस बार चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित अपने स्वाभाविक रोल यानी ओपनर के तौर पर वापसी करने वाले हैं, और यकीनन, IPL में उन्होंने सबसे ज़्यादा धमाल इसी रोल में मचाया है.

रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि रोहित पहले ही टीम से जुड़ चुके हैं और टूर्नामेंट से पहले काफी अच्छी लय में दिख रहे हैं. MI के फैंस के लिए यह निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब रोहित अपनी लय में होते हैं, टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है. इसके अलावा ऐसे कई ठोस कारण हैं जिनकी वजह से ओपनर के तौर पर उनकी वापसी इतनी मायने रखती है. सबसे पहले, वह IPL के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड खुद ही उनकी काबिलियत बयां करता है.

इसके अलावा टॉप ऑर्डर में उनका अनुभव ऐसा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उन्हें बखूबी पता है कि दबाव को कैसे संभालना है और पारी को कैसे आगे बढ़ाना है. और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह पावरप्ले में टीम को स्थिरता देते हैं, जो कि हाल के सीज़न्स में MI के लिए थोड़ी चिंता का विषय रहा है. बेहतर फिटनेस, एक स्पष्ट भूमिका और एक नई सोच के साथ, रोहित का पारी की शुरुआत करना इस साल मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक साबित हो सकता है. अगर वह शुरुआत में ही लय पकड़ लेते हैं, तो MI को ज़्यादातर मैचों में तुरंत ही बढ़त मिल जाएगी.

रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा?

मुंबई इंडियंस के पास दूसरे ओपनर को चुनने के लिए कई मज़बूत विकल्प हैं, और यहीं से चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं. यह कोई आसान फ़ैसला नहीं है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपने साथ कुछ अलग लेकर आता है. MI के पास क्विंटन डी कॉक हैं, जो IPL में पहले से ही एक साबित हो चुके खिलाड़ी हैं और अपनी आक्रामक शुरुआत के लिए जाने जाते हैं.

फिर रयान रिकेटन हैं, जो एक युवा और रोमांचक टैलेंट हैं और अगर एक बार लय में आ जाएं, तो मैच का रुख़ तेज़ी से बदल सकते हैं. इसके अलावा टीम के पास विल जैक्स हैं जो एक बेहतरीन टी-20 खिलाड़ी है. वह न सिर्फ़ ओपनिंग कर सकते हैं, बल्कि आपको एक ऑलराउंडर का विकल्प भी देते हैं, जो T20 क्रिकेट में हमेशा कीमती होता है.

मुंबई इंडियंस के सामने यहां एक अच्छी मुश्किल स्थिति है. अंतिम फ़ैसला शायद पिच, विरोधी टीम और उस खास मैच के लिए टीम के कुल कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगा. लेकिन एक बात साफ़ है इस बार मुंबई के पास टॉप ऑर्डर में ज़ोरदार बल्लेबाज़ों की कोई कमी नहीं है.

मिडिल ऑर्डर क्या होगा

अब मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो यहां मुंबई इंडियंस सचमुच बहुत मज़बूत दिखती है. आप सूर्यकुमार यादव के बिना MI की प्लेइंग XI की कल्पना भी नहीं कर सकते. सूर्या अपने दिन में वह दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज़ों में से एक होते हैं. जिस तरह से वह मैदान के चारों ओर अनोखे शॉट्स खेलते हैं, वह उन्हें गेंदबाज़ों के लिए एक बुरे सपने जैसा बना देता है.

उनके साथ-साथ, तिलक वर्मा भी एक बहुत ही भरोसेमंद मिडिल-ऑर्डर बैटर के तौर पर अपनी साख बना चुके हैं वह अभी युवा हैं, लेकिन दबाव वाले हालात में वह जिस तरह की समझदारी दिखाते हैं, वह काबिले-तारीफ है. साथ मिलकर, SKY और तिलक एक बेहतरीन संतुलन बनाते हैं. ज़रूरत पड़ने पर वे पारी को संभाल सकते हैं, और साथ ही, जब टीम को रनों की ज़रूरत होती है, तो वे तेज़ी से गियर बदल सकते हैं.

दोनों बल्लेबाज MI को काफी लचीलापन भी देते हैं. चाहे टीम जल्दी विकेट गंवा दे या फिर एक बड़े फिनिश की ज़रूरत हो, ये दोनों अपने खेल को उसी हिसाब से ढाल सकते हैं. इसके अलावा, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाया है, जो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छी खबर है.

हार्दिक पंड्या सबसे बड़े एक्स फैक्टर

और फिर टीम के रास हार्दिक पंड्या हैं जो टीम की कप्तानी कर रहे हैं. इस सीज़न में MI कैसा प्रदर्शन करेगी, इसमें उनकी भूमिका बिल्कुल अहम है. एक कप्तान और एक ऑलराउंडर के तौर पर, वह टीम में एक बड़ा संतुलन लाते हैं. वह बल्ले से योगदान दे सकते हैं, अहम ओवर डाल सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, दबाव वाले हालात को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं.

हार्दिक मैदान के बाहर भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, वह सीनियर खिलाड़ियों और युवाओं, दोनों के साथ अच्छा तालमेल बिठाते हैं, जिससे टीम में एक अच्छा माहौल बनाने में मदद मिलती है. और जब बात मैच खत्म करने या अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करने की आती है, तो MI उन पर भरोसा कर सकती है. कुल मिलाकर, हार्दिक के नेतृत्व में और मिडिल-ऑर्डर से मज़बूत समर्थन के साथ, मुंबई इंडियंस नए सीज़न में एक संतुलित और खतरनाक टीम नज़र आ रही है.

गेंदबाजी में खास है मुंबई इंडियंस

अगर आप इस सीज़न में मुंबई इंडियंस के बॉलिंग अटैक को देखें, तो कागज़ पर यह बहुत मज़बूत है.उनके पास अनुभव, कौशल और विविधता का एक अच्छा मिश्रण है, जो T20 क्रिकेट में ठीक वही है जिसकी आपको ज़रूरत होती है. तेज़ गेंदबाज़ी की शुरुआत करें तो, जसप्रीत बुमराह ज़ाहिर तौर पर मुख्य गेंदबाज हैं. वह बॉलिंग यूनिट के लीडर हैं और MI लगभग हर स्थिति में उन पर ही निर्भर रहेगी, चाहे वह पावरप्ले हो, बीच के ओवर हों, या डेथ ओवर हों.

फिर मुंबई के पास ट्रेंट बोल्ट हैं, जो शुरुआत में गेंद को स्विंग कराने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं. वह पहले ही ओवर से बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकते हैं और पावरप्ले में अहम विकेट ले सकते हैं. उनके साथ, दीपक चाहर एक और ऐसे गेंदबाज़ हैं जो शुरुआत में विकेट दिलाकर देते हैं. अगर ये तीनों लय में आ जाएं, तो वे सचमुच किसी भी बैटिंग लाइनअप को दबाव में डाल सकते हैं.

मयंक मारकंडे पर रहेगी नजर

स्पिन की बात करें, तो MI के पास इस मामले में भी कुछ मज़बूत विकल्प मौजूद हैं. मिचेल सैंटनर बीच के ओवरों में गेंद पर ज़बरदस्त कंट्रोल रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर बल्ले से भी काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं. मयंक मारकंडे अपनी विकेट लेने की काबिलियत से टीम को एक और आयाम देते हैं, खासकर उन पिचों पर जो स्पिन के लिए मददगार होती हैं. ये दोनों मिलकर टीम को परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की सहूलियत देते हैं.

मुंबई इंडियंस संभावित XI

रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

इम्पैक्ट प्लेयर: अश्वनी कुमार