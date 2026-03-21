Eid ul-Fitr 2026 Live: देशभर में आज यानी 21 मार्च को ईद मनाई जा रही है. ईद‑उल‑फितर इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस पर्व को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है. यह त्योहार रमजान के पाक महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. आज खुशी और भाईचारे का पर्व ईद-उल-फितर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. आज लोग मस्जिदों में नमाज़ अदा करते हैं, गले मिलते हैं और एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं. मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज़ के समय पहले ही तय कर दिए गए हैं. ईद के दिन की शुरुआत खास नमाज़ से होती है, जिसे ‘ईद की नमाज़' कहा जाता है.
दरअसल, मुस्लिम कैलेंडर का नौवां महीना, रमज़ान सबसे पवित्र समयों में से एक है, क्योंकि इसी महीने में पवित्र ग्रंथ कुरान नाज़िल हुआ था. रमज़ान के आखिर में ईद-उल-फितर रोज़ा तोड़ने का जश्न होता है. इस दिन दोस्त और परिवार के लोग मिलकर दावत करते हैं और एक-दूसरे को तोहफे देते हैं. ईद-उल-फितर से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ndtv.in के साथ...
जकात और फितरा क्या है?
ईद का दिन मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास होता है. यह दिन जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति और सहायता का संदेश भी देता है. जकात इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक अनिवार्य दान है, जो साहिब-ए-निसाब यानी निर्धारित संपत्ति वाले मुसलमानों द्वारा वर्ष में एक बार अपनी कुल संपत्ति का गरीबों को दिया जाता है. फितरा (Fitra/Zakat-ul-Fitr) रमजान के अंत में ईद की नमाज से पहले दिया जाने वाला एक निश्चित अनिवार्य दान है, ताकि गरीब भी ईद मना सकें.
Bhopal Eid: भोपाल की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की ईद की नमाज
भोपाल की ईदगाह में शनिवार को ईद के मौके पर बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे. सभी ने ईद की नमाज अदा की और एक-दूसरे के गले मिलकर के मुबारकबाद दी.
#WATCH | Madhya Pradesh: A large number of people gathered at Eidgah in Bhopal to offer namaz on Eid ul-Fitr. pic.twitter.com/LR6T0FdfYd— ANI (@ANI) March 21, 2026
...तो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है: ईद पर बोले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी
बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने ईद के मौके पर कहा कि जब हम दूसरे धर्म के लोगों की भावना व आस्था में शामिल होते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है. साथ ही चौधरी ने कहा कि उन्होंने (नीतीश कुमार) बहुत मिन्नत से इस बिहार को 20 साल तक चलाया है. यदि इन 20 साल में शांति बनी रही है, कानून-व्यवस्था ठीक रही है तो उसमें आपसी प्रेम बहुत आवश्यक है.
#WATCH पटना: बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "जब हम दूसरे धर्म के लोगों की भावना व आस्था में शामिल होते हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छा लगता है... उन्होंने(नीतीश कुमार) बहुत मिन्नत से इस बिहार को 20 साल तक चलाया है। यदि इन 20 साल में शांति बनी रही है,… pic.twitter.com/0BotpqNDJ6— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026
Hyderabad Eid: हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज अदा की गई
हैदराबाद में ईद-उल-फितर 2026 के मौके पर चारमीनार स्थित मक्का मस्जिद पर लोगों ने नमाज अदा की. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़े.
#WATCH | पटना, बिहार: JDU नेता निशांत कुमार ने ईद-उल-फितर पर कहा, "मैं अपनी तरफ से, मेरे पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सभी देशवासियों और बिहार वासियों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद व बधाई देता हूं..." pic.twitter.com/TIpv9kP7mb— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 21, 2026
Eid al-Fitr 2026 Live: निशांत कुमार ने दी ईद पर देश और बिहार के लोगों को बधाई
पटना में JDU नेता निशांत कुमार ने ईद-उल-फितर पर कहा कि मैं अपनी तरफ से, मेरे पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सभी देशवासियों और बिहार वासियों को ईद की बहुत-बहुत मुबारकबाद व बधाई देता हूं.
Sambhal Eid: संभल की मुख्य ईदगाह में कड़ी सुरक्षा में ईद उल फितर की नमाज संपन्न
संभल की मुख्य ईदगाह में कड़ी सुरक्षा में ईद उल फितर की नमाज संपन्न हुई. संभल की 765 मस्जिदों और 117 ईदगाहों में नमाज अदा की गई है. इस दौरान नमाजियों ने एक-दूसरे को ईद उल फितर की बधाई दी. साथ ही कौम और देश की तरक्की की दुआ मांगी. डीएम और एसपी लगातार इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में नजर रख रहे हैं.
Eid al-Fitr 2026 Live: ईद-उल-फितर का महत्व
ईद-उल-फितर यानी मीठी ईद रमज़ान के पवित्र महीने की समाप्ति और 30 दिनों के रोज़े के बाद अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त करने का एक प्रमुख इस्लामिक त्योहार है, जो भाईचारे, दान और खुशी का संदेश देता है. यह त्योहार शव्वाल महीने की पहली तारीख को चांद देखने के बाद मनाया जाता है, जो आत्म-संयम, क्षमा और सुधार का प्रतीक है.