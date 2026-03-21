Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 3: 3 दिन में 400 करोड़ पार, तोड़ा जवान, पठान, केजीफ 2 का रिकॉर्ड, अब टारगेट 500 करोड़!

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है. रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले शनिवार को भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाम 5 बजे तक फिल्म ने करीब 77 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी, और अनुमान है कि फाइनल आंकड़े में यह आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. लगातार बढ़ती ऑक्यूपेंसी और दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स के चलते फिल्म को साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है.

हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा कमाई (Dhurandhar 2 Day 3 Earnings)

फिल्म का सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी वर्जन से आ रहा है, जो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बना हुआ है. तीसरे दिन हिंदी में लगभग 70.76 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की गई, जबकि तेलुगु वर्जन ने करीब 4.18 करोड़ और तमिल वर्जन ने 2.14 करोड़ रुपये जुटाए. अन्य भाषाओं के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म का प्रदर्शन हर क्षेत्र में मजबूत बना हुआ है.

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पहले पार्ट से कहीं आगे निकली फिल्म (Dhurandhar 2 Crosses 400 Crores)

अगर तीन दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो धुरंधर 2 अपने पहले भाग से काफी आगे निकल चुकी है. पहले पार्ट ने जहां पहले वीकेंड में करीब 123 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं यह फिल्म तीन दिन में ही 260 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है. प्रीमियर कलेक्शन जोड़ने पर यह आंकड़ा 300 करोड़ से ऊपर पहुंच जाता है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है और फिल्म 400 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है.

