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19 minutes ago
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection: 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी. लेकिन अब 19 मार्च को रिलीज हुई रणवीर सिंह की धुरंधर 2 अब तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. और भारत की टॉप 5 ओपनिंग करने वाली लिस्ट में धुरंधर 2 की एंट्री हो गई है. जबकि बॉक्स ऑफिस पर प्री रिलीज कलेक्शन के साथ केवल दो दिनों में आंकड़ा भारत में 200 करोड़ पहुंच गया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 300 करोड़ पार हो गया है. 

पहले दिन बनीं बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर 2 ने पहले दिन 103 करोड़ की ओपनिंग हासिल की थी. जबकि 43 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने प्री रिलीज शोज के साथ हासिल किया था. इसी के साथ धुरंधर 2 बॉलीवुड की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई. वहीं भारत में चौथी सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. 

भारत में 5 सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्में

पहले नंबर पर पुष्पा द रुल पार्ट 2 है, जिसने पहले दिन 164 करोड़ की ओपनिंग हासिल की थी. जबकि दूसरे नंबर पर 133 करोड़ के साथ आरआरआर है. तीसरे नंबर पर केजीएफ चैप्टर 2 116 करोड़ के साथ है. चौथे नंबर पर धुरंधर 2 द रिवेंज 103 करोड़ है. कल्कि 2898एडी 95 करोड़ के साथ पांचवे नंबर पर है. 

Mar 21, 2026 07:37 (IST)
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Dhurandhar 2 Telugu Box Office Collection Day 2 Live: धुरंधर ने तेलुगू में की इतनी कमाई

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2   80.72 करोड़ की कमाई हासिल की, जिसमें तेलुगू में केवल 1.3 करोड़ का आंकड़ा फिल्म ने हासिल किया. जबकि पहले दिन यह कमाई 2.12 करोड़ थी. 

Mar 21, 2026 07:20 (IST)
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Dhurandhar 2 Budget Live: धुरंधर 2 का कितना है बजट

धुरंधर के साथ धुरंधर 2 द रिवेंज का निर्माण किया गया था, जिसके चलते फिल्म का बजट 250 से 450 करोड़ का है.

Mar 21, 2026 07:19 (IST)
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Dhurandhar 2 Hindi Box Office Collection Day 2 Live: धुरंधर ने हिंदी में की इतनी कमाई

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2   80.72 करोड़ की कमाई हासिल की, जिसमें हिंदी में 78.94 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. 

Mar 21, 2026 06:51 (IST)
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Dhurandhar 2 Box Office Day 2 LIVE: वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का आंकड़ा हुआ पार

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 331 करोड़ का आंकड़ा दुनियाभर में फिल्म ने हासिल कर लिया है. 

Mar 21, 2026 06:49 (IST)
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Dhurandhar 2 Box Office Day 2 LIVE: भारत में दूसरे दिन धुरंधर ने की 50 करोड़ पार कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 43 करोड़ प्री रिलीज कलेक्शन के साथ पहले दिन फिल्म ने 102.55 करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 80.72 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया, जिसके बाद भारत में फिल्म ने 220.50 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. वहीं इंडिया ग्रॉस 267 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. 

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