Dhurandhar 2 Collection Live Updates: रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज ने रिलीज के महज दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 19 मार्च को रिलीज हुई इस स्पाई एक्शन सीक्वल ने पेड प्रीव्यू शोज से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 18 मार्च को हुए पेड प्रीव्यू में फिल्म ने भारत में 12,292 शोज पर 52.71 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जबकि नेट कलेक्शन 44 करोड़ रुपये रहा. यह आंकड़ा भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ा प्रीमियर रिकॉर्ड है, जो पिछले साल की धुरंधर (28 करोड़ ओपनिंग) को भी पीछे छोड़ गया.
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19 मार्च को पहले दिन (डे 1) फिल्म ने भारत में 96.78 से 102.55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. कुल मिलाकर प्रीव्यू और डे 1 को जोड़ें तो भारत में नेट कलेक्शन 139.78 से 145.55 करोड़ रुपये पहुंच गया, जबकि ग्रॉस 172.63 करोड़ रुपये हो गया. वर्ल्डवाइड ग्रॉस 200 करोड़ के पार पहुंच चुका है. 21,728 शोज पर 50 लाख से ज्यादा फुटफॉल्स दर्ज किए गए. हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की, जबकि दक्षिणी भाषाओं में भी शानदार रिस्पॉन्स मिला.
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ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि फिल्म की भारी एडवांस बुकिंग, रणवीर सिंह का स्टार पावर और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को थिएटर खींच लाए. पहले पार्ट की तुलना में यह 138.5% ज्यादा ओपनिंग है. ओवरसीज मार्केट में भी 64 करोड़ रुपये का ग्रॉस हो चुका हैं. फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा, 'दर्शकों का प्यार देखकर हम हैरान हैं. यह सिर्फ शुरुआत है.' आइए एक नजर डालते हैं कि बॉक्स ऑफिस की दुनिया में धुरंधर द रिवेंज क्या इतिहास रच रही है.
धुरंधर 2 कलेक्शन लाइव अपडेट्स | Dhurandhar 2 Collection Live Updates
Dhurandhar 2 Collection Live Updates: धुरंधर के हिंदी में हुए थे कितने शो, रणवीर सिंह की फिल्म ने हिंदी से कमाए कितने करोड़
Dhurandhar 2 Hindi Box Office Collection Day Live Updates: धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी धुरंधर आया है. सैकनिल्क के मुताबिक धुरंधर 2 के हिंदी में 19,500 शो हुए है. इन शो से इसने 116.95 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है जबकि इसने 99.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इस तरह फिल्म ने हिंदी में ताबड़तोड़ कमाई की है.
Dhurandhar 2 News LIVE: धुरंधर 2 की सक्सेस पार्टी में रहमान डकैत की बीवी ने रणवीर सिंह को मारा 'तमाचा'
धुरंधर में रहमान डकैत के बाद धुरंधर 2 हमजा अली मजारी को जोरदार थप्पड़ मारने वाली एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने धुरंधर द रिवेंज की पार्टी की तस्वीरें और वीडियो शेयर की है, जिसमें वह रणवीर सिंह को थप्पड़ मारने का सीन रिक्रिएट करती हुईं नजर आ रही हैं.
'Dhurandhar: The Revenge' Collection LIVE: 'धुरंधर 2' ने पहले दिन ही बना डाला कमाई का रिकॉर्ड
रणवीर सिंह की धुरंधर के पहले दिन के शुरुआती आंकड़े सैकनिल्क ने दे दिए हैं. फिल्म ट्रैकर साइट ने बताया है कि धुरंधर ने पहले दिन भारत में 21,728 शो से 121.03 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है जबकि इसका नेट कलेक्शन 102.55 करोड़ रुपये रहा है. इस तरह धुरंधर की सूनामी में कई फिल्मों के रिकॉर्ड बह जाने वाले हैं.
Dhurandhar 2 Kerala Box Office Collection Day 1 Live Updates: धुरंधर 2 का केरल में चला जादू, कमाए इतने करोड़
धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. फिल्म ने केरल में आज तक की किसी हिंदी फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग ली है. धुरंधर 2 केरल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग रही है. फिल्म ने पहले दिन और पेड प्रीव्यू को जोड़कर 3.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. जबकि जवान ने 3.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 0 Live Updates: 'धुरंधर 2' ने डे 0 पर ही बना लिया था कमाई का रिकॉर्ड
धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तूफान जारी है. फिल्म ने पहले दिन नहीं बल्कि डे जीरो पर ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का तूफान ला दिया था. फिल्म ने 18 मार्च को भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाने का काम किया था और बम्पर कमाई की थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म डे 0 को फिल्म के 12,735 शो थे, और इसने 51.60 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था और इसका नेट कलेक्शन 43 करोड़ रुपये रहा.
Dhurandhar 2 Collection Live Updates: 'धुरंधर 2' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड प्री-सेल्स 200 करोड़ पार
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म की ओपनिंग वीकेंड प्री-सेल्स वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई हैं, जिसमें भारत में 125 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग शामिल है. यह उपलब्धि हासिल करने वाली धुरंधर 2 केवल 5वीं भारतीय फिल्म बनी है. पुष्पा 2, लियो, आरआरआर और बाहुबली 2 के बाद यह सूची में शामिल हुई. सैकनिल्क के मुताबिक यह पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसने 200 करोड़ एडवांस सेल्स का रिकॉर्ड बनाया है. ओपनिंग डे की प्री-सेल्स अकेले 100 करोड़ पार कर चुकी हैं. भारत में 73 करोड़+ और ओवरसीज में 35 करोड़+ की प्री-सेल्स दर्ज की गई। मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रीन्स पर जबरदस्त भीड़ है.