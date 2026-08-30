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'ये खेल के लिए जहर हैं,' बाबर आजम से आखिर कहां हो रही है गलती? पूर्व कप्तान ने खोले अंदरूनी राज

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल टीम से जुड़े कोचों पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बैटिंग में मौजूद तकनीकी कमियों को दूर करने में नाकाम रहे हैं.

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'ये खेल के लिए जहर हैं,' बाबर आजम से आखिर कहां हो रही है गलती? पूर्व कप्तान ने खोले अंदरूनी राज
Pakistan Team
IANS

पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने रविवार को नेशनल टीम से जुड़े कोचों पर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोच बाबर आजम और पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ियों की बैटिंग में मौजूद तकनीकी कमियों को दूर करने में नाकाम रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में यूसुफ ने कहा कि उन्होंने कई साल पहले ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बैटिंग तकनीक में कमियों के बारे में चेतावनी दी थी. लेकिन उन्होंने दावा किया कि बाबर और टीम के दूसरे सदस्यों के आस-पास मौजूद कुछ कोचों ने उन्हें उन कमियों पर काम करने से रोका.

पाकिस्तान क्रिकेट गिरावट की ओर

यूसुफ का कहना है कि जिन समस्याओं को उस समय ठीक किया जा सकता था, वे अब बड़ी कमियों में बदल गई हैं और पाकिस्तान के मौजूदा पतन की वजह बनी हैं. उन्होंने कहा, 'उस नाकामी ने पाकिस्तान क्रिकेट को उस गिरावट की ओर धकेल दिया है जो आज हम देख रहे हैं.'

ये कोच खेल के लिए जहर 

उन्होंने कहा कि, 'ये कोच खेल के लिए जहर हैं. उनमें दूरदर्शिता की कमी है, वे तरक्की में रुकावट डालते हैं और सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी गलत रास्ते पर ले जाते हैं. अगर हमारे क्रिकेटर यह नहीं सीखेंगे कि किसकी बात माननी है, तो उनके करियर समय से बहुत पहले ही खत्म हो जाएंगे.'

पाकिस्तानी की खराब तकनीक की चुल चुकी है पोल

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लेकर इंग्लैंड तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खराब तकनीक की पोल खुल चुकी है. यूसुफ ने लिखा, 'जिसे सालों पहले ठीक किया जा सकता था, वह अब एक बड़ी कमजोरी बन गई है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर और संघर्ष कर रहा है.'

यूसुफ ने खुद भी कोच के पद से दिया इस्तीफा

यूसुफ ने पिछले साल जुलाई में PCB के बैटिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था. हाल के समय में खराब नतीजों और बैटिंग के बुरी तरह फेल होने के सिलसिले, जिसमें इंग्लैंड दौरे पर लीड्स में पहला टेस्ट हारना भी शामिल है, ने पाकिस्तान क्रिकेट में साफ तौर पर फूट डाल दी है. कुछ पूर्व क्रिकेटर सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया में एक-दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं.

पूर्व बैट्समैन मोहम्मद वसीम, जो 2020-2022 तक चीफ सेलेक्टर रहे, ने भी लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के दौरान इमाम-उल-हक की काफ़ मसल (पिंडली की मांसपेशी) की चोट पर सवाल उठाए.

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