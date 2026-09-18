सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं... पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का बयान

पाकिस्तान के मिलिट्री प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि सऊदी अरब पर हमले की स्थिति में उसकी रक्षा के लिए पाकिस्तान "किसी भी हद तक" जा सकता है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से उस नए सामूहिक-रक्षा समझौते की परीक्षा हो रही है, जो परमाणु हथियार संपन्न दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान को सऊदी अरब से जोड़ता है. यह वादा यमन के ईरान-समर्थित हूती मिलिशिया द्वारा सऊदी शहरों पर हाल ही में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद किया गया है.

'बिना किसी शर्त के प्रतिबद्धता'

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा के लिए "किसी भी हद तक" जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सऊदी अरब की सुरक्षा के प्रति इस्लामाबाद की प्रतिबद्धता "बिना किसी शर्त के" है. अरब न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा, "पाकिस्तान डिप्लोमैटिक और फ़िज़िकल, दोनों तरह से सऊदी अरब के साथ पूरी तरह खड़ा है और मैं 'फ़िज़िकल' शब्द पर जोर देना चाहूंगा." उन्होंने कहा, "हम हरमैन शरीफ़ैन और सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. हमारे सऊदी भाइयों की जरूरत और मांग के मुताबिक हम किसी भी हद तक जा सकते हैं."

'किसी भी हमले से सुरक्षा करेंगे'

जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, "यह बात साफ होनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग अपने सऊदी भाई-बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. संक्षेप में कहें तो हम वहां मौजूद हैं और सऊदी अरब के साम्राज्य की किसी भी हमले से रक्षा करना जारी रखेंगे." सेना के प्रवक्ता ने आगे कहा कि पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व सऊदी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क और बातचीत में है. उन्होंने कहा कि साथ ही, पाकिस्तान "बहुत गंभीरता और ईमानदारी से" क्षेत्रीय देशों और अन्य लोगों की मदद से "इस जटिल स्थिति का बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण समाधान" खोजने के लिए काम कर रहा है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का यही रुख है."

X पर पोस्ट किए गए एक और क्लिप में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि "हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए हम पहले से ही वहां मौजूद हैं". उन्होंने जोर देकर कहा, "हम उनकी सुरक्षा के लिए वहां हैं," और दोहराया कि सऊदी नेतृत्व की जरूरत के अनुसार पाकिस्तान "किसी भी हद तक" जाएगा. इससे पहले बुधवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी सऊदी की सुरक्षा का वादा किया था. मगर उससे पहले सेना और सरकार ने मक्का समझौते में सऊदी की सुरक्षा से इनकार कर दिया था. माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने बढ़ते तेल और गैस संकट को देखते हुए पाला बदला है. बुधवार को ही पाकिस्तान में शादी में एक डिश से ज्यादा परोसना मना हो गया है.

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