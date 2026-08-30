VIDEO: पहला DRS और सीधा विकेट...कप्तान वैभव सूर्यवंशी के रिव्यू पर अंपायर को बदलना पड़ा फैसला

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को बेंगलुरु में सेंट्रल जोन के खिलाफ दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में ईस्ट जोन के स्टैंड-इन कैप्टन के तौर पर कुछ ऐसा कर दिया जो अब चर्चा का विषय बन गया है. दिन के खेल के 19वें ओवर में कैप्टन ईशान किशन की उंगली में चोट लगने के बाद टीम की कप्तानी करने का मौका पाकर सूर्यवंशी काफी खुश थे. इससे भी दिलचस्प ये रहा कि कैप्टन के तौर पर इस युवा को टीम के लिए पहला रिव्यू लेने का भी मौका मिल गया.
दरअसल, 40वें ओवर का वो पल काफी मजेदार है जब तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने सूर्यवंशी को कैच-बिहाइंड अपील को चैलेंज करने के लिए मना लिया, जिसे ठुकरा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने रिव्यू लिया. स्लिप में फील्डिंग कर रहे सूर्यवंशी उन लोगों में से थे जिन्हें यकीन था कि सेंट्रल ज़ोन के बैट्समैन आर्यन जुयाल ने लेंथ डिलीवरी को एज मारा था. जब ऑन-फ़ील्ड अंपायर ने कोई फैसला नहीं किया, तो वैभव ने रिव्यू के लिए कहा और फैसला ऊपर भेज दिया.
सही साबित हुआ सूर्यवंशी का रिव्यू
ईस्ट ज़ोन के स्टैंड-इन कैप्टन और मुकेश को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि रिप्ले में अल्ट्राएज में साफ गड़बड़ी दिखी, जब बॉल बल्ले से गुजरी, जिससे पता चला कि बॉल एज हुई थी. ऑन-फील्ड अंपायर को फ़ैसला बदलना पड़ा, जिससे सूर्यवंशी का अंदाज़ा सही साबित हुआ. 15 साल का यह खिलाड़ी साफ तौर पर अपना पहला रिव्यू सही होने पर वह बहुत खुश था.
TERRIFIC DRS BY CAPTAIN VAIBHAV SOORYAVANSHI 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) August 30, 2026
- Cute celebration from Vaibhav & his team mates. 😂❤️ pic.twitter.com/I7x5YRdLu0
ऑन-एयर कमेंटेटर ने भी इस युवा खिलाड़ी की तारीफ की कि वह ऑन रहा, और कहा कि उसने स्टंप माइक्रोफ़ोन पर कुछ भी नहीं सुना था. विकेटकीपर कुमार कुशाग्र, जिन्होंने किशन की गैरमौजूदगी में ग्लव्स संभाले थे, सूर्यवंशी को ऊपर जाने के लिए मनाने में अपनी भूमिका निभाने के बाद उतने ही उत्साहित थे.
यह सूर्यवंशी का इस लेवल पर कप्तानी का पहला अनुभव था. उन्हें दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट ज़ोन का वाइस-कैप्टन बनाया गया था, जो एक ज़ोन-बेस्ड रेड-बॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, और उन्होंने करीब 20 ओवर तक टीम को लीड किया, इससे पहले कि किशन, जिनकी उंगलियों पर टेप लगा था, मैदान पर लौट आए. हालांकि, लौटने के बाद किशन ने विकेटकीपिंग फिर से शुरू नहीं की.
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