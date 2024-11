बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले क्रिकेट के गलियारों में पसरा सन्नाटा, दिग्गज ने दुनिया को कहा अलविदा

Muhammad Nazir Passes Away: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज (22 नवंबर 2024) से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का आगाज हो रहा है. उससे पहले क्रिकेट की गलियारों से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर और अंपायर मोहम्मद नजीर जूनियर का देहांत हो गया है. उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस 78 वर्ष की उम्र में गृहनगर लाहौर में ली है. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे.

विव रिचर्ड्स के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है. अपने समय में मोहम्मद नजीर ने ऑफ स्पिन गेंदबाजी से उनको भी खूब तंग किया था. मोहम्मद नजीर के बेटे नोमान नजीर ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से सही नहीं चल रहा था और वह कुछ महीनों से बिस्तर पर पड़े हुए थे.

Former test off spinner and test Umpire Muhammad Nazir Junior is no more. He took 7/99 in his debut. 78 years Nazir Junior played 14 test and got 34 wickets, and 180 FC matches he got 829 wickets pic.twitter.com/Aqxufb6fU3