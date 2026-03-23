CSK का भविष्य...14 करोड़ी युवा बल्लेबाज की बैटिंग देख हैरत में हैं धोनी, यकीन नहीं कर पा रहे, दिया ऐसा रिएक्शन

MS Dhoni react on Prashant veer Batting: पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स 30 मार्च को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने IPL 2026 अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है. लगातार दो सीज़न तक प्लेऑफ़ से बाहर रहने के बाद CSK इस साल खिताब जीतने की कोशिश करेगी. इस सीज़न की तैयारी के लिए, फ़्रैंचाइज़ी ने मिनी-ऑक्शन के दौरान टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया है, जिनमें घरेलू खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा शामिल हैं; इन दोनों को ही 14.2 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा गया है.

हाल ही में, CSK ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके एक ट्रेनिंग सेशन की झलक थी. इस वीडियो में प्रशांत वीर नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे थे. इस क्लिप की सबसे खास बात थी धोनी की मौजूदगी, वे इस युवा बल्लेबाज़ के शॉट्स को बहुत बारीकी से देख रहे थे और उनके प्रयासों की सराहना कर रहे थे. धोनी के रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी आईपीएल में सीएसके के लिए लगातार खेलेंगे.

वीडियो की शुरुआत में प्रशांत वीर ऑफ साइड में एक शानदार शॉट लगाते हैं, जिसे देखकर धोनी कहते हैं "शॉट!" अगली गेंद पर, वीर एक बेहतरीन स्कूप शॉट खेलते हैं, जिस पर धोनी बाउंड्री का इशारा करते हैं. आखिर में, वीर एक ज़ोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं, और धोनी एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं, "शॉट...इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

धोनी ने दी यह सलाह

प्रशांत ने स्पोर्टस्टार से बातचीत में धोनी को लेकर अपनी बात की है और कहा है कि माही ने उन्हें पैसे बचाने की सलाह दी है. धोनी ने सबसे पहले उन्हें यही समझाया कि अचानक मिली इस सफलता के बाद जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है.

प्रशांत वीर घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. वह बाएं हाथ के स्पिनर होने के साथ एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने अब तक 3 फर्स्ट क्लास, 8 लिस्ट ए और 9 टी20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 7 रन बनाकर दो विकेट लिए हैं. एक ऑलराउंडर के तौर पर प्रशांत ने अपनी पहचान बनाई है. उम्मीद है कि इस सीजन प्रशांत अपने खेल से प्रभावित करेंगे.