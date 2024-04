MS Dhoni:16 गेंद 37 रन...विंटेज धोनी, विंटेज रूप, वही Vizag, इयान बिशप की कमेंट्री, माही की पारी का ऐसा था रोमांच Video

धोनी की पारी का ऐसा था रोमांच ( thrill of Dhoni's innings in IPL 2024)

जब धोनी बल्लेबाजी करने आए तो उनका स्वागत राजा की तरह किया गया. फैन्स माही-माही कहकर चीयर करने लगे. इस नजारे को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, 17वें ओवर की पहली गेंद पर दुबे आउट हुए, जिसके बाद धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए.

पहली गेंद पर लगाया चौका

धोनी ने मुकेश कुमार की गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी शुरूआत की. फैन्स गदगद हो गए. माही ने जिस अंदाज में अपनी पारी शुरूआत की उसे देखकर फैन्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. (4)

पारी की दूसरी गेंद पर छूटा कैच

दूसरी गेंद पर धोनी ने ऑफ साइड में शॉट मारा लेकिन खलील अहमद से कैच छूटा, फैन्स की सांसे अटक सी गई थी. (1 रन)

पारी की तीसरी गेंद - धोनी ने एक और चौका लगाया, अब धोनी ने 3 गेंद पर 9 रन बना लिए थे. फैन्स की आंखे धीरे-धीरे बड़ी होने लगी थी.

पारी की चौथी गेंद पर धोनी ने एक रन लिया (1)

पारी की पांचवी गेंद पर धोनी ने लगाया छक्का, (6) , माही ने खलील अहमद की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाया, फैन्स झूमने लगे.

पारी की छठी गेंद पर - कोई रन नहीं

पारी की सातवीं गेंद पर - कोई रन नहीं

पारी आठवीं गेंद पर - कोई रन नहीं

पारी की नौवीं गेंद पर - कोई रन नहीं

पारी की 10वीं गेंद पर (1) रन

अबतक धोनी ने 10 गेंद पर 17 रन बना लिए थे.

अब सीएसके का आखिरी ओवर, सामने थे गेंदबाज एनरिच नोर्किया

पारी की 11वीं गेंद पर धोनी ने लगाया चौका, ओवर की शुरूआत धोनी ने चौके से की, पूरे स्टेडियम में एक ही ना गुंज रहा था धोनी-धोनी..(4)

पारी की 12वीं गेंद पर धोनी ने एक साथ से लगाया छक्का, फैन्स को याद आया धोनी का पहला शतक, इसी मैदान पर धोनी ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जमाया था. फैन्स यादों के सागर में गोते लगाने लगे. कमेंटेटर इयान बिशप की कमेंट्री रोंगटे खड़े कर रही थी. फैन्स जोश में आ गए थे. रोमांच की सारी हदें पार हो गई थी. (6)

पारी की 13वी गेंद पर- धोनी रन नहीं बना सके (0)

पारी की 14वीं गेंद पर चौका, धोनी का एक शानदार चौका, फैन्स रोमांच से सागर में गोते लगा रहे थे. (4)

पारी की 15वीं गेंद - एनरिच नोर्किया ने यॉर्कर फेंका, रन नहीं (0)

पारी की 16वीं गेंद, सीएसकी की पारी की आखिरी गेंद (6)

फैन्स धोनी ने फिनिशिंग की उम्मीद कर रहे थे. जिसके लिए माही जाने जाते थे. (MS Dhoni finishing off in style with a SIX)

धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर सीएसके की पारी को समाप्त किया .(Dhoni finishes off in style) फैन्स की खुशी सातवें आसमान पर थी. फैन्स धोनी से जो चाहते थे माही ने वो कर दिखाया था. फैन्स झूम रहे थे, कमेंटेयर चिल्ला रहे थे, पूरा स्टेडियम माहीमय हो गया था. जीत दिल्ली को मिली लेकिन फैन्स नाम धोनी-धोनी का ले रहे थे.

धोनी ने 16 गेंद पर 37 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए. आईपीएल में रोमांच की सारी हदे धोनी ने पार कर दी थी. फैन्स इस रात को कभी नहीं भूलने वाले हैं. दिल्ली के कप्तान पंत भी धोनी की पारी देखकर मुस्कुरा रहे थे.

