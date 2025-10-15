विज्ञापन
विशेष लिंक

करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 12 तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह इस नबंर पर

Top Bowlers after 50 Tests

Read Time: 3 mins
Share
करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 12 तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह इस नबंर पर
Top 12 most wicket after first 50th Test
  • जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर के पहले पचास मैचों में कुल दो सौ छब्बीस विकेट लिए हैं
  • डेनिस लिली ने अपने पहले पचास टेस्ट मैचों में कुल दो सौ बासठ विकेट लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया है
  • डेल स्टेन ने पचास टेस्ट मैचों के बाद दो सौ साठ विकेट लिए और टेस्ट करियर में चार सौ उनतालीस विकेट लिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Dennis Lillee vs Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर में 50 मैच पूरे कर लिए हैं. 50 टेस्ट मैचों के बाद बुमराह के नाम 226 विकेट दर्ज है. बुमराह ने इस दौरान 15 बार 5 विकेट हॉल किए हैं तो वहीं, 7 बार 5 विकेट एक पारी में लिए हैं. ऐसे में जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिनके नाम 50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. 

इस मामले में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली हैं. डेनिस लिली ने अपने करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद कुल 262 विकेट लिए थे. वहीं, लिली ने अपने टेस्ट करियर में कुल 70 मैच खेले और 355 विकेट लेने में सफल रहे थे. 

दूसरे नंबर पर डेल स्टेन हैं, स्टेन ने 50 टेस्ट मैचों के बाद 260 विकेट चटकाए थे. स्टेन के नाम टेस्ट करियर में कुल 93 मैच में कुल 439 विकेट लिए थे. 

तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड हैं, डोनाल्ड ने अपने टेस्ट करियर के पहले 50 मैचों के बाद कुल 251 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था. चौथे नंबर पर वकार यूनुस हैं. पाकिस्तान के वकार यूनुस ने अपने करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद कुल 244 विकेट लिए थे.

पांचवें नंबर पर मैल्कम मार्शल हैं. वेस्टइंडीज के महान गेंदबाज मैल्कम मार्शल ने अपने टेस्ट करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद 239  विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. 

छठे नंबर पर  इस मामले में कीवी टीम के महान गेंदबाज  रिचर्ड हैडली हैं, हैडली ने करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद 235 विकेट लिए थे. 

सातवें नंबर पर  ग्लेन मैकग्राथ हैं, जिनके नाम पहले 50 टेस्ट मैचों के बीद 234 विकेट लेने का कमाल दर्ज है. आठवें नंबर पर इस मामले में साउथ अफ्रीका के  कगिसो रबाडा हैं, रबाडा ने 233 विकेट लिए थे. 

पाकिस्तान के इमरान खान ने पहले टेस्ट करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद 232 विकेट लेने का कमाल किया  था. इमरान खान इस मामले में नौवें नंबर पर हैं. 

10वें नंबर पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एलेक बेडसर हैं जिनके नाम करियर के पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद 232 विकेट दर्ज है. 11वें नंबर पर इंग्लैंड के इयान बॉथम हैं, जिन्होंने करियर के 50 टेस्ट मैचों के बाद कुल 229 विकेट लिए थे. वहीं, 12वें नंबर पर भारत के जसप्रीत बुमराह हैं. 

बुमराह ने अपने टेस्ट करियर के 50 टेस्ट के बाद 226 विकेट लिए हैं. अब ये देखना दिलचल्प होगा कि टेस्ट करियर के आखिर में बुमराह कितना विकेट अपने नाम कर पाएंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jasprit Jasbirsingh Bumrah, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com