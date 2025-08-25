टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज, शाकिब 500 के क्लब में हुए शामिल

- बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टी20 क्रिकेट में 502 विकेट लेकर पांच सौ विकेट क्लब में प्रवेश किया है.
- शाकिब ने 457 मैचों में औसत 21.43 और इकॉनमी 6.78 के साथ यह उपलब्धि हासिल की है.
- राशिद खान टी20 में सबसे अधिक 660 विकेट लेकर शीर्ष स्थान पर हैं और उनका औसत 18.51 है.
Most Wickets in T20 in Career: बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रविवार को एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच हुए मुकाबले के दौरान एक खास उपलब्धि हासिल की. शाकिब टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के खास क्लब में शामिल हुए. एंटीगुआ और बारबुडा के लिए खेलते हुए शाकिब ने अपने दो ओवर के स्पेल में तीन विकेट लिए और अपनी टीम को जीत दिलाई. इस मुकाबले के बाद शाकिब के टी20 विकटों की संख्या 502 हो गई है.
शाकिब ने 457 मैचों में 21.43 की औसत से 502 विकेट झटके हैं. उनका करियर इकॉनमी 6.78 का है. शाकिब ने पांच बार पारी में पांच विकेट भी लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/6 है. इस मुकाबले से पहले शाकिब ने 499 विकेट थे और उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने में सिर्फ़ छह गेंदें लगीं. 38 वर्षीय शाकिब से पहले टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने का कारनामा अफगानिस्तान के राशिद खान, वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो और सुनील नरेन (590) और दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर (554) ने किया है.
टी20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
राशिद खान क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. राशिद ने 487 मैचों में 660 विकेट झटके हैं. राशिद ने ये विकेट 18.51 की शानदार औसत से लिए हैं. इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.59 की रही है. राशिद ने करियर में 17 बार फोर विकेट और 4 बार फाइव विकेट हॉल लेने का कारनामा किया है. वेस्टइंडीज़ के आधुनिक समय के दिग्गज ब्रावो ने 582 मैचों में 631 विकेट लिए हैं. राशिद और ब्रावो के अलावा कोई भी अन्य गेंदबाज अभी तक 600 टी20 विकेट नहीं ले पाया है.
टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर सुनील नरेन हैं. सुनील नरेन ने 557 मैचों में 590 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका औसत 22.03 का रहा, जबकि उनकी इकॉनमी 6.17 की रही. नरेन 12 मौकों पर फोर विकेट और एक बार फाइव विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं. जबकि दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर ने 436 मैचों में 554 विकेट हैं. इमरान ताहिर के बाद लिस्ट में शाकिब अल हसन का नाम है.
|टी20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज
|खिलाड़ी का नाम
|मैच
|विकेट
|राशिद खान
|487
|660
|ड्वेन ब्रावो
|582
|631
|सुनील नरेन
|557
|590
|इमरान ताहिर
|436
|554
|शाकिब अल हसन
|457
|502
|आंद्रे रसेल
|564
|487
|क्रिस जॉर्डन
|418
|438
|वहाब रियाज
|348
|413
|मोहम्मद आमिर
|344
|401
|लसिथ मलिंगा
|295
|390
चहल हैं सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय
बात अगर भारतीय खिलाड़ियों की करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी युजवेंद्र चहल हैं. 35 वर्षीय चहल ने 326 मैचों में 380 विकेट लिए हैं. वहीं टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवनेश्वर कुमार ने 309 मैचों में 327 विकेट लिए हैं. उनका बाद लिस्ट में पीयूष चावला हैं, जिनके नाम 297 मैचों में 319 विकेट हैं. जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 333 मैचों में 317 विकेट लिए हैं.
