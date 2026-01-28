IND vs NZ 4th T20I: 'वो फरारी जैसा है', मोर्ने मोर्केल ने इस भारतीय गेंदबाज की जमकर की तारीफ

Morne Morkel Lauds Jasprit Bumrah IND vs NZ 4th T20I: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज बताया है और इस तेज गेंदबाज की तुलना फरारी से की है. विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I मैच से एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए, मोर्कल ने कहा कि बुमराह से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए बातचीत और आराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वह मैदान पर उतरते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा उम्मीदों का बोझ होता है.

उन्होंने कहा, "जसप्रीत दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज है, बहुत कुशल है, लेकिन आखिर में हर किसी को बात करने के लिए, अपना बोझ हल्का करने के लिए किसी की ज़रूरत होती है. जब भी वह मैदान पर कदम रखता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, उससे हमेशा उम्मीद की जाती है कि वह जाकर अच्छा प्रदर्शन करे और वह जादुई स्पेल डाले, डेथ ओवरों में हमारे लिए मैच जीते. एक गेंदबाज या एक खिलाड़ी के तौर पर, कभी-कभी यह बोझ आप पर भारी पड़ सकता है."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "इसलिए मेरे लिए, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैंने जिन महान खिलाड़ियों के साथ खेला है, उन सभी को जानने के बाद, हम सभी को बस किसी से बात करने और प्रक्रियाओं से गुज़रने की ज़रूरत होती है. मेरे लिए, मैं हमेशा बुमराह से पूछता रहता हूं कि वह ठीक है या नहीं, क्या वह हमारी योजनाओं से सहमत है. तो यह उसके लिए है कि उसे उस अच्छी मानसिक स्थिति में लाया जाए क्योंकि हम जानते हैं कि वह वर्ल्ड-क्लास है और यह एक कार, एक फरारी जैसा है. अगर आप इंजन और तेल और बाकी सब कुछ अच्छे से चला पाते हैं, तो कार अच्छा परफॉर्म करेगी."

भारत ने पहले ही पांच मैचों की T20I सीरीज़ 3-0 से जीत ली है, जबकि दो मैच बाकी हैं, क्योंकि टीम अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है, जिसकी सह-मेज़बानी भारत 7 फरवरी से करेगा.

मोर्कल ने मैच की स्थितियों और विपक्षी टीम के आधार पर पारी के अलग-अलग चरणों में बुमराह के लचीले इस्तेमाल के बारे में भी बात की. "हम उस टीम के हिसाब से फैसला करेंगे जिसका हम सामना करेंगे, जहां हमें लगता है कि हम ज़्यादा असर डाल सकते हैं. ज़ाहिर है, मैं पहले पावर प्ले में विकेट लेने में बहुत विश्वास रखता हूं, टीम को एक मज़बूत मैसेज देना हमेशा ज़रूरी होता है.

"लेकिन फिर से, वह शुरू में बहुत स्किल्ड है, आप बीच के ओवरों में भी विकेट ले सकते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि, दिन के आखिर में, एक बात यह है कि हमारे पास एक प्लान हो, लेकिन बॉलर को भी उसके साथ कम्फर्टेबल होना चाहिए. इसलिए यह प्लेयर्स, टीम, कप्तान की तरफ से पूरी तरह से सहमति होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को कैसे प्लान कर सकते हैं.

"लेकिन हां, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह विकेट लेने के बारे में है. हम अपने दूसरे अहम प्लेयर्स को भी कैसे एक ही दिशा में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं और मैच के दिन टीमों को कैसे आउट कर सकते हैं." साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ने भारत के टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ों अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की फॉर्म की भी तारीफ की, लेकिन टैक्टिकल डिटेल्स बताने से मना कर दिया.

"खैर, हम आज उन राज़ों को ज़ाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है लड़के अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. उन्हें कॉन्फिडेंस हासिल करते और वर्ल्ड कप से पहले उस कॉन्फिडेंस को बनाते हुए देखना बहुत अच्छा है. उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत कोशिश की है. उन्होंने हज़ारों गेंदें खेली हैं और एक ऐसा तरीका ढूंढना जो काम कर रहा हो और टीम को एक शानदार शुरुआत देना हमारे लिए अच्छा है.

"इसलिए उन टैक्टिक्स को बताने के मामले में, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए कोई समझदारी वाला सौदा होगा." भारत बुधवार को चौथे T20I में न्यूज़ीलैंड का सामना करते हुए सीरीज़ में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगा.