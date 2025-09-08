"कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत..." मोर्न मोर्कल ने एशिया कप की शुरुआत से पहले दिया बड़ा बयान

Morne Morkel Big Statement: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगी और उससे पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने ऑलराउंडर खिलाड़ियों के बल्ले और गेंद दोनों से बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर अपनी बात कही है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऑलराउंडर खिलाड़िटों को अपने दोनों क्षेत्रों में अधिक मेहनत करने की जरूरत है, ताकि टीम को सफलता मिल सके. बता दें, एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. इस बार टूर्नामेंट का आयोजन दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा.

एशिया कप के लिए सेलेक्टर्स ने जिस टीम का चयन किया है उसमें तीन ऑल-राउंडर हैं - हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल. मोर्कल ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा,"मेरे लिए, शिवम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है जो चार ओवर गेंदबाजी कर सकता है. मैं हमेशा ऑलराउंडरों या उनके खिलाड़ियों को दोनों कौशल पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं. कभी-कभी लोग अभ्यास में थोड़ा शरारती हो सकते हैं या सिर्फ एक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. यहां इस माहौल में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. जरूरत पड़ने पर हमें उस दिन, हमारे लिए काम करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी."

मोर्कल ने इस दौरान टीम में पार्ट टाइम गेंदबाजों की जरूरत पर भी जो दिया, जो उन्हें अंतिम 11 में चयन के लिए टीम कॉम्बिनेशन में बहुत अधिक विकल्प देता है. मोर्कल ने कहा,"हां, हमारे पास फ्रंट लाइन गेंदबाज है, जो हमारे लिए अटैक कर सकते हैं. लेकिन अगर हम पार्ट टाइम गेंदबाजों पर ध्यान दें और उन्हें बेहतर बनाए तो यह हमें सेलेक्शन कॉम्बिनेशन और इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे विकल्प देता है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी के पास कोई स्किल है, तो उस पर रोजाना काम करन और से बेहतर करना जारी रखें."

मोर्कल ने भारत द्वारा हाल ही में कम टी20 क्रिकेट खेलने की बात मानी है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि टीम एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. उनका मानना ​​है कि खिलाड़ी मौके का फायदा उठाएंगे और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

मोर्कल ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि यह एक अच्छा मुद्दा है. हमारे लिए, यह सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि जब हम अपनी ट्रेनिंग में काम करते हैं, तो हम इसे बढ़ाए, सुनिश्चित करें कि हम एक निश्चित तीव्रता पर अभ्यास करें. एक बार जब आप भारतीय शर्ट पहनते हैं, तो यह मैच की लड़ाई के लिए तैयार होने के बारे में है. मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब वे लाइन पार कर जाएंगे, तो ये लोग खेलने के लिए तैयार होंगे और टीम के लिए ठोस प्रदर्शन करेंगे."

भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज गेम 14 सितंबर को होगा. भारत अपना अंतिम ग्रुप स्टेज मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा.

ग्रुप चरण के बाद, टूर्नामेंट सुपर 4 में जाएगा. जहां दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी. अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहता है तो उसके सभी सुपर 4 मैच दुबई में होंगे. यदि भारत दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसके सुपर 4 मुकाबलों में से एक अबू धाबी में और बाकी दो दुबई में होंगे. सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा. दुबई फाइनल की मेजबानी करेगा, जो 28 सितंबर को निर्धारित है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

