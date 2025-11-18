Ashes 2025: मोंटी पनेसर की भविष्यवाणी, बताया कितने अंतर से एशेज सीरीज जीत सकता है इंग्लैंड

Monty Panesar Prediction on AUS vs ENG Ashes 2025: पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर मानते हैं कि इंग्लैंड की टीम 3-2 या 3-1 से ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज अपने नाम कर सकती है. पनेसर के अनुसार, अगर बेन स्टोक्स की टीम पर्थ में पहला टेस्ट जीत लेती है, तो सीरीज अपने नाम कर लेगी. मोंटी पनेसर 2006-07 और 2013-14 में इंग्लैंड के विदेशी दौरे पर एशेज सीरीज का हिस्सा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 2011 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी घरेलू टेस्ट नहीं गंवाया है, लेकिन पनेसर का मानना ​​है कि मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम की बढ़ती चोटों की चिंताओं को देखते हुए इस बार इंग्लैंड का पलड़ा भारी है.

पनेसर ने कहा, "आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वहां न तो पैट कमिंस हैं और न ही जोश हेजलवुड. उनके पास एक सलामी बल्लेबाज है, जो डेविड वार्नर की जगह ले सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कैसा प्रदर्शन करेंगे. सच कहूं तो, पिछले कुछ वर्षों में उस्मान ख्वाजा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है. इसलिए, मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास बढ़त है. अगर इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीत जाता है, तो वे सीरीज जीत सकते हैं."

ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास नाथन लियोन हैं, जिनके नाम 562 टेस्ट विकेट हैं. मोंटी पनेसर का मानना ​​है कि इंग्लिश स्पिनर शोएब बशीर इस अनुभवी खिलाड़ी से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं.

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि ब्रिस्बेन में इंग्लैंड जीतेगा, एडिलेड टेस्ट शायद ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में जाएगा. मेलबर्न में भी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया फिर जीत सकता है. अगर सिडनी में सीरीज 2-2 की बराबरी पर पहुंचती है, तो वहां स्पिनर्स की असली परीक्षा होगी... और कौन जानता है, शायद उस समय शोएब बशीर पूरी तरह छा जाएं. इसलिए मुझे लगता है कि नतीजा 3-2 या 3-1 से इंग्लैंड के पक्ष में रहेगा."

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट शुक्रवार से पर्थ में शुरू होगा. यह मुकाबला 21 नवंबर से खेला जाएगा.