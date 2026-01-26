विज्ञापन
विशेष लिंक

'खुदा के भरोसे चल रहा है पूरा पाकिस्तान' वीडियो में इस बिजली के खंभे को देख फटी रह जाएंगी आंखें

सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल एक वीडियो पहले हंसाता है और फिर डराता है. पाकिस्तान का बताया जा रहा ये वीडियो एक ऐसे बिजली के खंभे को दिखा रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं 'यहां तो इंसान नहीं, ऊपरवाला ही मालिक है.'

Read Time: 3 mins
Share
'खुदा के भरोसे चल रहा है पूरा पाकिस्तान' वीडियो में इस बिजली के खंभे को देख फटी रह जाएंगी आंखें
ये बिजली का खंभा नहीं, ऊपरवाले का एक्सटेंशन बोर्ड है…पाकिस्तान का वीडियो वायरल

Pakistani Electric Pole Video: सोशल मीडिया का मिजाज बड़ा अजीब है. कभी दिल खोलकर हंसा देता है, तो कभी सोच में डाल देता है. इन दिनों पाकिस्तान से सामने आया यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिजली का खंभा, लेकिन ऐसा खंभा जो किसी जुगाड़ की मिसाल बन चुका है. पहली नजर में वीडियो मजेदार लगता है, लेकिन कुछ सेकेंड बाद ही दिल में अजीब सी घबराहट पैदा होती है. वजह है खंभे पर लटके बेहिसाब बिजली मीटर, खुले तार और नीचे भरा पानी.

तारों का ऐसा जाल कि समझ ही न आए (Viral Video Pakistani pole)

वीडियो में दिखाया गया खंभा सड़क किनारे खड़ा है. उस पर इतनी संख्या में बिजली के मीटर और तार जुड़े हैं कि यह किसी खतरनाक पहेली जैसा नजर आता है. तार एक दूसरे में इस कदर उलझे हुए हैं कि पहचानना मुश्किल है कौन सा कनेक्शन कहां जा रहा है. खंभे के आसपास पानी भरा हुआ है और उसी पानी के बीच ये पूरा बिजली सिस्टम खड़ा है. लोग वीडियो देखकर सोचने लगे कि अगर यहां जरा सी भी चिंगारी निकली, तो बड़ा हादसा हो सकता है.

ये भी पढ़ें:-  कभी देखा है शादी का ऐसा कार्ड? देख लोग बोले- ये शादी का कार्ड है या शाही तिजोरी?

एक लाइन ने बना दिया वीडियो को वायरल (Bijli Ka Khamba Video)

वीडियो बनाने वाला शख्स हंसते हुए तंज कसता है. वह कहता है कि अगर अंग्रेज इस खंभे को देख लें, तो वे भी खुदा पर यकीन करने लगेंगे और मान जाएंगे कि ये मुल्क खुदा भरोसे चल रहा है. बस यही एक लाइन सोशल मीडिया पर वायरल कोट बन गई. लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मजाक या सिस्टम की नाकामी (Dangerous Electric Pole)

कई यूजर्स इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ इसे व्यवस्था की बड़ी नाकामी बता रहे हैं. किसी ने लिखा कि यह खंभा नहीं, जुगाड़ का अजूबा है. किसी ने कहा इसे देखकर इलेक्ट्रिशियन भी माथा पकड़ ले. यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट popartbutt143 से शेयर किया गया है और तेजी से वायरल हो रहा है. 

ये भी पढ़ें:- 26 जनवरी मनाने से पहले '26 जनवरी टेलर' से मिलिए...जिस इंसान का जन्मदिन पूरा देश मनाता है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistani Pole Video, Viral Video Pakistani Pole, Pakistan Viral Video, Electric Pole Viral Video, Dangerous Electric Pole
Get App for Better Experience
Install Now