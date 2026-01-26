विज्ञापन
विशेष लिंक

जेसन गिलेस्पी ने पहले भारत-बांग्लादेश विवाद पर किया पोस्ट, फिर ऐसा क्या हुआ जो कर दिया डिलीट? खुद बताया

गिलेस्पी ने पोस्ट के माध्यम से आईसीसी के निर्णय पर सवाल उठाया था. उन्होंने लिखा था कि बांग्लादेशी टीम अपने मुकाबले भारत से बाहर क्यों नहीं खेल सकती है?

Read Time: 2 mins
Share
जेसन गिलेस्पी ने पहले भारत-बांग्लादेश विवाद पर किया पोस्ट, फिर ऐसा क्या हुआ जो कर दिया डिलीट? खुद बताया
Jason Gillespie
  • जेसन गिलेस्पी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर होने पर विवादित पोस्ट किया था
  • गिलेस्पी ने आईसीसी के फैसले पर सवाल उठाते हुए भारत और पाकिस्तान के पुराने मैचों का उदाहरण दिया था
  • उनकी पोस्ट पर फैंस ने आलोचना की और ट्रोलिंग होने के कारण उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी (Jason Gillespie) एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार वह अपने खेल या कोचिंग के लिए बल्कि एक विवादित पोस्ट की वजह से चर्चाओं में हैं. दरअसल, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के बाहर किए जाने के बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए प्रतिक्रिया दी थी. जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था. उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया. 

पोस्ट में क्या लिखा था गिलेस्पी ने?

गिलेस्पी ने पोस्ट के माध्यम से आईसीसी के निर्णय पर सवाल उठाया था. उन्होंने लिखा था कि बांग्लादेशी टीम अपने मुकाबले भारत से बाहर क्यों नहीं खेल सकती है? मुझे जो याद है भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मैच खेलने से इंकार कर दिया था. तब उन्हें अपने मुकाबले पाकिस्तान से बाहर खेलने के लिए इजाजत मिली थी. क्या इसका कोई मतलब है? 

गिलेस्पी के इस पोस्ट से फैंस हुए खफा 

गिलेस्पी का यह पोस्ट क्रिकेट प्रेमियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया. जिसके बाद उन्होंने उनके सामने सवालों की ढेर लगा दी. जिसके बाग मजबूरी में उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा. इसके पश्चात जब एक फैन ने उनसे पोस्ट डिलीट करने की वजह जाननी चाही तो उन्होंने जवाब में लिखा, 'क्योंकि, मुझे एक साधारण से सवाल के लिए गालियां सुननी पड़ रही थीं. इसी कारण पोस्ट को डिलीट किया.'

बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में मिला मौका 

हाल ही में आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए पुष्टि की है. आईसीसी ने यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत विफल होने के बाद लिया है. एक विस्तृत बयान में शासी निकाय ने स्पष्ट किया कि तीन सप्ताह तक चली लंबी बातचीत के बाद टूर्नामेंट के कार्यक्रम की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है. 

यह भी पढ़ें- T20 WC से बाहर होने के बाद बांग्लादेश ने अपने ही खिलाड़ियों को दिया धोखा, क्रिकेट जगत में बन रहा मजाक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Jason Gillespie, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now