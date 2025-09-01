विज्ञापन
'मैं किस्मत वाला रहा कि...', मोहम्मद शमी ने इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे मुश्किल बल्लेबाज

Mohammed Shami big Statement on toughest batsman in world cricket: मोहम्मद शमी ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे मुश्किल बल्लेबाज मानते हैं.

  • शमी ने पुजारा को दुनिया के सबसे कठिन बल्लेबाजों में से एक बताया है जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना मुश्किल होता है
  • शमी ने कहा कि वह खुशकिस्मत हैं क्योंकि पुजारा उनके ही टीम में होने के कारण उनके खिलाफ गेंदबाजी नहीं करते
  • पुजारा ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है और इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखा
Mohammed Shami on toughest batsman in world cricket:  भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जिसे वो दुनिया का सबसे मुश्किल बल्लेबाज मानते हैं. न्यूज 24 के साथ इंटरव्यू के दौरान शमी ने उस बल्लेबाज के बारे में खुलासा किया है. शमी ने जिस बल्लेबाज के बारे में बात की है उसे जानकर फैन्स हैरान हो जाएंगे. शमी से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको किसी बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने से डर लगता है, इस सवाल पर शमी ने जो जवाब दिया है उसने फैन्स का दिल जीत लिया है. शमी ने कहा कि, मैं इस मामले में किस्मत वाला रहा हूं, वर्ल्ड क्रिकेट का जो सबसे मुश्किल बल्लेबाज है वह मेरे ही टीम में हैं. मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा के सामने गेंदबाजी करने में मुझे मुश्किल आती लेकिन खुशकिस्मत रहा हूं कि वह मेरे ही टीम में है." (Mohammed Shami on Cheteshwar Pujara). बता दें कि पुजारा ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने पुजारा के नाम लिखा यागदार पत्र

पुजारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं, जिसके लिए पुजारा ने उनका आभार जताया है. चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ.  आपकी ओर से व्यक्त की गई भावनाओं के लिए मैं बहुत आभारी हूं. जीवन की दूसरी पारी की ओर बढ़ते हुए, मैं मैदान पर बिताए हर पल और सभी से मिले प्रेम और सम्मान को संजोकर रखूंगा."

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्रिकेटर को बधाई देते हुए पत्र में लिखा, "मुझे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के आपके फैसले के बारे में पता चला। इस घोषणा के बाद, फैंस और क्रिकेट जगत ने आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की है। मैं आपके शानदार क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं."

उन्होंने लिखा, "क्रिकेट के छोटे प्रारूपों के प्रभुत्व वाले युग में, आप खेल के लंबे प्रारूप की खूबसूरती की याद दिलाते थे। आपके अडिग स्वभाव और लंबे समय तक एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता ने आपको भारतीय बल्लेबाजी क्रम का आधार बनाया. आपका उत्कृष्ट क्रिकेट करियर उल्लेखनीय कौशल और संकल्प के पलों से भरा है, खासकर विदेशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में."

पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे यकीन है कि आपके पिता को आप पर गर्व होगा. पूजा और अदिति आपके साथ अधिक समय बिताकर बहुत खुश होंगी. उन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत त्याग किए हैं. मैदान के अलावा, एक कमेंटेटर के रूप में आपका विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होता है.  मुझे विश्वास है कि आप खुद को खेल से जोड़े रखेंगे और उभरते क्रिकेटर्स को प्रेरित करेंगे."

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले खेले। टेस्ट फॉर्मेट में पुजारा के नाम 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं.

