बादाम-अखरोट से अलग अपने बच्चे को जरूर खिलाएं ये एक सस्ता ड्राई फ्रूट, डॉक्टर ने बताया दांतों से लेकर पेट तक के लिए सुपरफूड

Dry Fruits For Kids: बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनकी डाइट का अच्छा होना बेहद जरूरी है. ऐसे में अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों को हेल्दी और पौष्टिक चीजें खिलाने पर ध्यान देते हैं. इनमें भी ड्राई फ्रूट्स को बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन अजयप्रकाश वीरपांडियन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बादाम-अखरोट से अलग एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में बताया है, जो बच्चों के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है. आइए जानते हैं इसके बारे में, साथ ही जानेंगे ये ड्राई फ्रूट कैसे आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा हो सकता है.
अपने बच्चे को जरूर खिलाएं ये ड्राई फ्रूट
दरअसल, पीडियाट्रिशियन बच्चों को मखाना खिलाने की सलाह देते हैं. मखाना खाने से बच्चों को एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. जैसे-कैल्शियम से भरपूर
मखाने में कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है. यही वजह है कि यह बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है. जिन बच्चों को शुरुआत से ही कैल्शियम युक्त चीजें दी जाती हैं, उनका बोन डेवलपमेंट बेहतर होता है और भविष्य में उन्हें हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं.प्रोटीन का अच्छा स्रोत
पीडियाट्रिशियन बताते हैं, मखाने में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन बच्चों के शारीरिक विकास, मसल्स और टिश्यू के निर्माण के लिए जरूरी होता है. यानी मखाना खाने से बच्चों की ग्रोथ बेहतर हो सकती है.पाचन के लिए फायदेमंद
मखाना फाइबर से भरपूर होता है. यह बच्चों के पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी दिक्कतों से बचाता है. जब बच्चा ठोस आहार लेना शुरू करता है, तब उसकी डाइट में फाइबर का होना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में भी मखाना एक शानदार विकल्प है.इम्यूनिटी बढ़ाता है
इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. इससे बच्चा बार-बार बीमार नहीं पड़ता और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है.कैसे खिलाएं मखाना?
इस सवाल का जवाब देते हुए पीडियाट्रिशियन कहते हैं, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, तो आप मखाने को हल्का भूनकर उसका बारीक पाउडर बना सकते हैं और उसे बच्चे की पुडिंग या खिचड़ी में मिलाकर दे सकते हैं. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है और चबाना सीखता है, वैसे-वैसे आप उसे हल्का रोस्ट किया हुआ मखाना स्नैक की तरह दे सकते हैं.
मखाना एक सस्ता, स्वादिष्ट और हेल्दी सुपरफूड है जो बच्चों की ग्रोथ, हड्डियों की मजबूती और पाचन के लिए बेहद फायदेमंद है. बादाम-अखरोट की तरह महंगा नहीं होने के बावजूद, यह पोषण के मामले में किसी से कम नहीं है. इसलिए अगली बार जब आप बच्चे के लिए हेल्दी स्नैक सोचें, तो उनकी डाइट में मखाना जरूर शामिल करें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
