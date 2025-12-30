न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे हार्दिक पांड्या, नोट कर लें तारीख

Hardik Pandya in Vijay Hazare Trophy: भारतीय ऑल-राउंडर हार्दिक पांड्या जारी विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के आखिरी तीन में से दो मैचों के लिए उपलब्ध होंगे. हार्दिक को न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए आराम दिया जा सकता है. हार्दिक 3 और 8 जनवरी को विदर्भ और चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले मैच में बड़ौदा के लिए खेलेंगे. बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया गया है. हालांकि, बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हार्दिक टी20 वर्ल्ड कप तक सिर्फ टी20 सीरीज में ही खेलते दिखेंगे.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस को मामले से संबंधित एक सूत्र ने कहा,"हां, यह कंफर्म है कि हार्दिक 3 और 8 जनवरी को होने वाले विदर्भ और चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले बड़ौदा के मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. वह 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. क्योंकि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपना वर्कलोड मैनेज करना है."

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने को थे इच्छुक

रिपोर्ट की मानें तो हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने को इच्छुक थे. सूत्र ने कहा,"हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना चाहते थे. लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. मैनेजमेंच चाहता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और टी20 विश्व कप के लिए हार्दिक पूरी तरह फिट रहें."

हार्दिक पांड्या ने अपना आखिरी वनडे 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा अब तक नहीं की गई है. अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति जल्द ही वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक वनडे सीरीज के लिए घोषित टीम में जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है. वहीं विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन की टीम में एंट्री हो सकती है.

टी20 वर्ल्ड कप में होंगे अहम

भारत टी20 वर्ल्ड कप का डिफेंडिंग चैंपियन है और टीम प्रबंधन का मानना है कि पांड्या और बुमराह दोनों टी20 विश्व कप खिताब की रक्षा के लिए अहम हैं. दोनों को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने से भी छूट दी गई थी. सितंबर में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान हार्दिक को चोट लगी थी. जिसके बाद हार्दिक टीम से बाहर रहे थे. उन्होंने दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान वापसी की थी, जिसे भारत ने 3-1 से जीता था.

पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर में, दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर में, तीसरा मुकाबला 25 जनवरी को गुवाहाटी में, चौथा मुकाबला 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में और पांचवां मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है. चयनकर्ताओं को श्रेयस अय्यर की स्थिति पर आधिकारिक अपडेट मिलने की उम्मीद है, जो बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में प्रशिक्षण और अपनी फिटनेस का निर्माण कर रहे हैं. टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की सह मेजबानी में 7 फरवरी से 8 मार्च तक होना है.

