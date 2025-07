हसीन जहां की बढ़ी मुसीबतें, बेटी और उनके ऊपर हत्या के मामले में दर्ज हुई एफआईआर

Hasin Jahan Problems Escalated: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रहीं उनकी पत्नी हसीन जहां की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. दावा किया जा रहा है कि हाल ही में उनके पड़ोसी के साथ हुई नोकझोंक के बाद उनके और उनकी बेटी अर्शी जहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि मां और बेटी ने विवाद के दौरान हत्या करने की कोशिश की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हसीन जहां का अपने पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर विवाद हो गया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है. कथित तौर पर वह जमीन अर्शी जहां के नाम दर्ज है, जो हसीन जहां की पहली शादी से हुई बेटी हैं. जहां का आरोप है कि उनका पड़ोसी गुड्डू बीबी उनके इस जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है.

Md. Shami ex-wife, Hasin Jahan, was caught on camera raising her hands on a neighbour in a Kalesh

pic.twitter.com/UILH6t7JIx