'लाला रुलाना नहीं था', दमदार प्रदर्शन के बाद मोहम्मद शमी का भावुक संदेश, कही दिल की बात

Mohammed Shami Emotional Post: वर्ल्ड कप 2023 के समाप्त होने के करीब एक साल बाद मोहम्मद शमी मध्य प्रदेश के खिलाफ मैदान में उतरे थे. सबकी नजर उनके उपर टिकी हुई थी. लोग यह देखने को उत्सुक थे कि उनका जांबाज गेंदबाज पहले की तरह ही जोश से भरा हुआ है या उसकी विकेट लेने की भूख खत्म हो गई है. शमी ने एमपी के खिलाफ गेंद और बल्ले से गदर मचाते हुए इसका जवाब सबको दे दिया है.

रणजी ट्रॉफी के तहत मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच खेले गए मुकाबले में शमी ने धारधार गेंदबाजी करते हुए कुल सात विकेट चटाए. यही नहीं बल्लेबाजी के दौरान भी उनका बल्ला जमकर चला. टीम के लिए उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए 39 रनों का योगदान दिया. जिसके बदौलत बंगाल की टीम एमपी के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 11 रन से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

🙌🔥 What a match to remember! A thrilling 11-run victory for Bengal in the Ranji Trophy! 🏏💥



Every wicket, every run, and every moment on the field is dedicated to YOU – my incredible fans. Your love and support keep me motivated to give my best every single time. Let's make… pic.twitter.com/QWbvh4Isu9