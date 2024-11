'यहां के हम हैं बॉस', छक्के-चौकों की बौछार करते हुए एविन लुईस ने लियाम लिविंगस्टोन के एक ओवर में ठोक दिए 30 रन, VIDEO

Evin Lewis scored 30 runs in 1 over of Liam Livingstone: वेस्टइंडीज और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते कल (16 नवंबर 2025) सेंट लूसिया में खेला गया. जहां कैरेबियन टीम के सलामी बल्लेबाज एविन लुईस प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 31 गेंदों का सामना किया. इस बीच 219.35 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके एवं सात गगनचुंबी छक्के निकले. मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन को खासतौर पर टारगेट किया. पारी का आठवां ओवर डालने आए लिविंगस्टोन के ओवर में लुईस ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए कुल 30 रन बटोरे.

लिविंगस्टोन के एक ओवर में एविन लुईस ने लगाए तीन छक्के

इंग्लैंड की तरफ से पारी का आठवां ओवर डालने आए लिविंगस्टोन ने पहली गेंद वाइड डाली. यही नहीं यह गेंद विकेटकीपर को भी चकमा दे गई. नतीजा विपक्षी टीम को पहली ही गेंद पर पांच रन प्राप्त हुए. उसके बाद अगली गेंद को लुईस ने डीप मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए दो रन हासिल किए. दूसरी और तीसरी गेंद पर लुईस ने जोरदार प्रहार किया. नतीजन उनको छक्का और चौका हासिल हुआ. इसके बाद चौथी गेंद लिविंगस्टोन बीट कराने में कामयाब रहे. पांचवीं गेंद पर लुईस ने फिर से जोरदार प्रहार किया और गेंद को छक्का के लिए दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया. छठवीं गेंद वाइड रही. जिसके बाद लुईस को एक और गेंद खेलने का मौका मिला. इस गेंद पर भी लुईस ने बल्ला घुमाया और छक्का हासिल करने में कामयाब रहे.

चौथे टी20 मुकाबले में बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे लिविंगस्टोन

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में लिविंगस्टोन का प्रदर्शन भूलने योग्य रहा. टीम के लिए पहले बल्लेबाजी के दौरान वह कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए छह गेंद में महज चार रन बनाकर आउट हुए. वहीं जब गेंदबाजी की बारी आई तो केवल एक ओवर में 30.00 की इकोनॉमी से 30 रन खर्च कर दिए. इस बीच उन्हें कोई सफलता भी हासिल नहीं हुई.

WHAT A SHOT BY EVIN LEWIS 🤯



- 102*(61) vs SL in the 3rd ODI.

- 94(69) vs ENG in the 1st ODI.



Evin makes a huge statement in ODIs since returning after 3 years. pic.twitter.com/5REHNbcVYm — Johns. (@CricCrazyJohns) November 1, 2024

इंग्लैंड को मिली शिकस्त

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो सेंट लूसिया में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम 20 ओवरों में 218-5 रन बनाने में कामयाब हुई थी. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कैरेबियन टीम ने इसे 19 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया. मैच के हीरो सलामी बल्लेबाज एविन लुईस रहे.

