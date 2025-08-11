विज्ञापन

स्मिता पाटिल की भतीजी का खूबसूरती में नहीं कोई जवाब, शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में किया काम, दे चुकी हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म

स्मिता पाटिल, एक ऐसी अदाकारा जिनकी गंभीर और खूबसूरत अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में बसी है. उनकी शानदार भूमिकाओं ने उन्हें हमेशा यादगार बनाया.

Read Time: 2 mins
Share
स्मिता पाटिल की भतीजी का खूबसूरती में नहीं कोई जवाब, शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में किया काम, दे चुकी हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म
स्मिता पाटिल की भतीजी का खूबसूरती में नहीं कोई जवाब
नई दिल्ली:

स्मिता पाटिल, एक ऐसी अदाकारा जिनकी गंभीर और खूबसूरत अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में बसी है. उनकी शानदार भूमिकाओं ने उन्हें हमेशा यादगार बनाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी भतीजी विद्या मालवड़े ने भी बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई? विद्या ने पहले एयर होस्टेस के रूप में काम किया, फिर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और आखिरकार फिल्मों तक का सफर तय किया. उनकी सबसे मशहूर फिल्म रही शाहरुख खान की 'चक दे इंडिया'. हालांकि, अब वह फिल्मी दुनिया से काफी दूर हैं.

ये भी पढ़ें: सनी देओल ने 10 साल में दी 13 फ्लॉप, फिर आई वो फिल्म जिसने लौटाया स्टारडम, बॉक्स ऑफिस पर कमाए 600 करोड़

लॉ की पढ़ाई और शादी
विद्या ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और फिर एयर होस्टेस बनीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात एलायंस एयर के पायलट कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा से हुई. दोनों को प्यार हुआ और 1997 में, जब विद्या सिर्फ 24 साल की थीं, उन्होंने शादी कर ली. लेकिन किस्मत ने उन्हें बड़ा धोखा दिया. शादी के केवल तीन साल बाद एक हवाई जहाज दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई. 27 साल की उम्र में विद्या विधवा हो गईं.

जिंदगी की मुश्किल राह
पति की मौत ने विद्या को गहरे सदमे में डाल दिया. उन्होंने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें बचा लिया. इसके बाद विद्या ने मेडिटेशन का सहारा लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया. मॉडलिंग के रास्ते उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा.

फिल्मी करियर
साल 2003 में विद्या ने विक्रम भट्ट की फिल्म 'इंतेहा' से डेब्यू किया. हालांकि, उनकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकीं. फिर 2007 में आई 'चक दे इंडिया' ने उन्हें रातोंरात मशहूर कर दिया. इस फिल्म ने 20 करोड़ के बजट में 109 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया. विद्या ने कुल मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अब वह फिल्मों से दूर अपनी जिंदगी में नए रास्ते तलाश रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smita Patil, Vidya Malvade, Chak De India, Smita Patil Niece, Vidya Malvade Latest Pictures
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com