PAK vs NZ: टीम में फिर लौटा पाकिस्तानी दिग्गज, बाहर होने की वजह सुन आप भी हो जाएंगे इमोशनल

Mohammad Yousuf Rejoins Pakistan Squad For New Zealand Tour: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिली नाकामी को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार है. आगामी दौरे पर ग्रीन टीम को पांच मैचों की टी20 और तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तानी बेड़े से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है. पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एवं मौजूदा समय में ग्रीन टीम के बल्लेबाजी सलाहकार मोहम्मद यूसुफ खिलाड़ियों के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर जाने के लिए तैयार हैं.

इससे पहले खबर आ रही थी कि यूसुफ न्यूजीलैंड दौरे से दूर रह सकते हैं. क्योंकि उनकी बेटी की तबियत सही नहीं चल रही थी. हालांकि, डॉक्टरों की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद वह नेशनल ड्यूटी पर लौटने के लिए तैयार हैं.

🚨 Batting consultant Mohammad Yousuf has confirmed his availability after his daughter's health improved ⤵️



“The doctors have said that my daughter is better now, so I am going with the team,” said Mohammad Yousuf.



"Joining the national team is a duty, and I have decided to…