Independence Day 2025: 15 अगस्त के दिन ऐसा है भारतीय टीम का हार-जीत का रिकॉर्ड

Indian cricket team win-loss record on August 15: भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस दौरान क्रिकेट जगत के सितारों ने भी देश को शुभकामनाएं दी हैं. दशकों से, भारतीय क्रिकेट टीम ने 15 अगस्त के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे क्षण दिए हैं, जिसने देश का मान बढ़ाया है. इस दौरान कुछ हार्टब्रेक भी हुए तो कुछ ऐसे पल भी आए, जिन्हें भुलाया असंभव सा है. 15 अगस्त भारत का दिन भारतीय क्रिकेट में काफी अहम योगदान रखता है. इस दिन भारतीय टीम ने छह अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और इस दौरान रिजल्ट मिले-जुले आए हैं. 15 अगस्त के दिन भारत के हार जीत के रिकॉर्ड की बात करें तो टीम इंडिया ने दो मैच जीते हैं, जबकि तीन में उसे हार मिली है जबकि एक मैच ड्रॉ हुआ है.

15 अगस्त के दिन भारत का रिकॉर्ड

1952- बारिश ने बचाया भारत को

स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय टीम पहली बार 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उतरे थी. इस टेस्ट की शुरुआत 14 अगस्त को हुई थी. इस मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए थे. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिए थे. लेकिन फिर बारिश के चलते मैच का अधिकतर समय बर्बाद हुआ और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ.

2001- श्रीलंका के खिलाफ मिली हार

14 अगस्त 2001 को भारत और श्रीलंका के बीच गाले में सीरीज का पहला टेस्ट की शुरुआत हुई थी. गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम यह मुकाबला अपने नाम करने में सफल नहीं हुई थी. भारत ने पहली बार में 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में श्रीलंका ने संगाकारा और जयसूर्या के शतकों के दम पर पहली पारी में 362 रन बनाए. भारतीय बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी लड़खड़ा गई और टीम इंडिया सिर्फ 180 रन बना पाई. भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 6 रव का लक्ष्य दिया था. जो श्रीलंका ने आसानी से हाासिल किया.

2014- इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार

आजादी के बाद यह पहला मुकाबला रहा, जो 15 अगस्त को शुरु हुआ. इस मैच में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी. इंग्लैंड ने सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला पारी और 244 रनों से जीता. धोनी के अलावा इस मैच की पहली पारी में कोई भारतीय बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. भारतीय टीम पहली पारी में 148 रनों पर सिमट गई. इसके बाद जो रूट की 149 रनों की नाबाद पारी के दम पर इंग्लैंड ने 486 रन बनाए. भारत की दूसरी पारी सिर्फ 94 रनों पर सिमट गई.

2015- श्रीलंका के खिलाफ मिली हार

भारत और श्रीलंका के बीच गाले में सीरीज का पहला टेस्ट खेला गया था. श्रीलंका ने इस मैच में पिछड़ने के बाद वापसी की थी और आखिरी में 63 रनों से जीत दर्ज की. श्रीलंका ने पहली पारी में 183 रन बनाए थे. जिसके जवाब में भारत ने शिखर धवन और विराट कोहली के शतकों के दम पर 375 रन बनाए. श्रीलंका ने इसके बाद दिनेश चांडीमल की दूसरी पारी में 367 रन बनाए. भारत को जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य मिला था. लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 112 रन ही बना पाई.

2019- कोहली के शतक से जीता भारत

2019 में 14 अगस्त के दिन भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में सीरीज का तीसरा वनडे खेला गया था. बारिश से बाधित इस मैच में वेस्टइंडीज ने 35 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम ने विराट कोहली की 114 रनों की पारी के दम पर 6 विकेट से यह मैच जीत लिया. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत ने इस जीत के साथ ही वनडे सीरीज अपने नाम किया था.

2021- लॉर्ड्स में भारत की ऐतिहासिक जीत

भारत ने आखिरी मुकाबला जो 15 अगस्त को खेला था, वह लॉर्ड्स में 2021 में खेला था. 12 से 16 अगस्त के बीच हुए इस मैच में भारत ने 151 रनों से जीत दर्ज की. केएल राहुल की 129 रनों की पारी के दम पर भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 391 रन बनाए. भारत ने दूसरी पारी में 298 रन बनाए. इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य मिला था. इसके जवाब में इंग्लैंड 120 रन पर ऑल-आउट हो गई थी.