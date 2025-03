लेंडल सिमंस का रायपुर में आया तूफान, लेवी भी नहीं टाल सके हार, वेस्टइंडीज को मिली 29 रन से जीत

West Indies Masters Beat South Africa Masters By 29 Runs: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का 14वां मुकाबला बुधवार (11 मार्च) को वेस्टइंडीज मास्टर्स बनाम दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स के बीच रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया. जहां वेस्टइंडीज मास्टर्स की टीम 29 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 171 रन तक ही पहुंच पाई. मैच के दौरान अफ्रीकी विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज रिचर्ड लेवी ने महज 16 गेंदों में 275.00 की स्ट्राइक रेट से 44 रन की उम्दा पारी खेली. मगर इस बेहतरीन पारी के बावजूद वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स की तरफ से रिचर्ड लेवी के अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन जैक्स कैलिस का बल्ला भी खूब चला. उन्होंने मैच के दौरान कुल 36 गेंदों का सामना किया. इस बीच 125.00 की स्ट्राइक रेट से 45 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से छह चौके निकले. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जैक्स रुडोल्फ ने 34 गेंदों में चार चौकों की मदद से 39 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य खिलाड़ी कैरेबियन गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

