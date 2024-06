''कुरान पर हाथ...'' शाहिद अफरीदी नहीं तो किसने चली थी यूनुस खान की कप्तानी को गिराने की चाल? VIDEO

Mohammad Yousuf makes huge statement: ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी को लेकर 2 खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव की बात सामने आ रही है. मौजूदा समय में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं. इसकी मेन वजह कप्तानी है. इनसे पहले भी कप्तानी को लेकर इतिहास में पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर आमने सामने हो चुके हैं. साल 2009 में भी कुछ ऐसा ही वाक्या देखने को मिला था. उस दौरान ग्रीन टीम की अगुवाई दिग्गज बल्लेबाज यूनुस खान कर रहे थे. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद युसुफ ने अब उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाया है. उनका कहना है कि यूनुस को 2009 में कप्तानी पद से हटाने के लिए शाहिद अफरीदी ने नहीं बल्कि मिस्बाह उल हक और शोएब मलिक ने साजिश रची थी.

एआरवाई न्यूज एजेंसी के साथ हुई बातचीत के दौरान मोहम्मद युसुफ ने कहा, 'यूनुस खान के खिलाफ सभी खिलाड़ियों को लेकर मिस्बाह उल हक आए थे. उन्हें यूनुस की कप्तानी से परेशानी हो रही थी. शाहिद अफरीदी इस मामले में थे ही नहीं. उन्हें तो बुलाया गया था. एक बार जब सब लोग एकत्रित हो गए तो यह निर्णय लिया गया कि अफरीदी को भी बुलाया जाए. जिसके बाद बाद उनको कॉल किया गया.'

Shahid Afridi didnʼt take the OATH, he wasn't even in the room. Misbah & Malik were masterminds behind revolt against Younis Khan. Now watch this first and till then keep your mouth shut y'all.#ShahidAfridi @SAfridiOfficial pic.twitter.com/QaYt5JMt82