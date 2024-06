हारिस रऊफ को मिला अपने सबसे बड़े खिलाड़ी का साथ, बुरे फैन की कुछ इस तरह लगाई क्लास

Haris Rauf controversy: टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर होना किसी भी टीम के लिए बेहद दुखदाई होता है. मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम भी यह दर्द झेल रही है. खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर होने के बाद सदमे में हैं. इसका विपरीत असर भी देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हारिस रऊफ जब अपनी पत्नी के साथ कही जा रहे थे तब कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया. बस फिर क्या था वर्ल्ड कप की हार से निराश रऊफ ने अपना पूरा गुस्सा उस फैंस के ऊपर निकाल दिया. उन्होंने आव देखा न ताव उस क्रिकेट प्रेमी से जा भिड़े. इस दौरान के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसपर क्रिकेट जगत में जमकर हो हल्ला मचा हुआ है.

कुछ लोगों का मानना है कि यहां फैंस की गलती है. वहीं कुछ लोग रऊफ के इस हरकत से नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी ऐसे व्यवहार के लिए आलोचना कर रहे हैं. हालांकि, पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने उनको सपोर्ट किया है और फैंस से शिष्टाचार बनाए रखने की गुजारिश की है.

It is irrelevant whether the person who disrespected Haris Rauf was from Pakistan or India. What truly matters is that this individual lacked values and manners. No one has the right to disrespect any human being, especially in front of their family members. Such appalling…