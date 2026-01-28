विज्ञापन
मोहम्मद यूसुफ की सरेआम हुई घनघोर बेइज्जती। बांग्लादेश के बाहर होने पर व्यूअरशिप को लेकर फैला रहे थे झूठ

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने मंगलवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पर बांग्लादेश को हटाने के फैसले में "प्रभावित" होने का आरोप लगाया.

Mohammad Yousuf on remove Bangladesh in T20 World Cup: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने 'व्यूअरशिप लॉस' को लेकर अपनी राय दी थी. मोहम्मद यूसुफ ने अपने पोस्ट में लिखा, "न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, नेपाल, नीदरलैंड, आयरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे 10 देशों की कुल क्रिकेट दर्शक संख्या, बांग्लादेश के अकेले के बराबर है, उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा था'10 देशों को मिलाकर 178 मिलियन, अकेले बांग्लादेश: 176 मिलियन. 

मोहम्मद यूसुफ के इस पोस्ट पर कई सारे कमेंट आए. वहीं, उनके इस आंकड़ें को लेकर फैन्स ने उनकी पोल खोल दी.एक कम्युनिटी नोट ने यूसुफ के दावों का फैक्ट-चेक किया,  कम्युनिटी नोट में लिखा था, "बताए गए आंकड़े (कुल 178 मिलियन, बांग्लादेश के लिए 176 मिलियन) उन देशों की आबादी से मेल खाते हैं, न कि क्रिकेट देखने वालों की संख्या से. ग्लोबल व्यूअरशिप शेयर में बांग्लादेश 4-5% पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में घरों में इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है,"

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ की सोशल मीडिया पर खूब बेइज्जती हो रही है और उन्हें झूठा करार दे रहे हैं. फैन्स उनको लेकर जमकर कमेंट बाजी कर रहे हैं. 

पाकिस्तान का अजीब T20 वर्ल्ड कप स्टैंड

जब से बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है, तब से पाकिस्तान बांग्लादेश के  साथ एकजुटता दिखाते हुए टूर्नामेंट से हटने पर विचार कर रहा है.  पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी ने सोमवार को देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी इस मामले पर चर्चा करने और टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए मुलाकात की.हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस मामले पर अपना रुख एक हफ्ते के लिए टाल दिया है, लेकिन टूर्नामेंट से हटने पर उन्हें दुनिया भर में अलग-थलग पड़ना पड़ सकता है और उन पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे देश का क्रिकेट बोर्ड आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा

